Inizia la settimana che ci porterà dritti al cuore pulsante dell’estate, la festa di Ferragosto. Quello che inizia sarà uno dei momenti più allegri e movimentati dell’anno, anche a livello astrale. Mercurio resterà a fare compagnia alla Vergine. Il 12 agosto sarà il giorno della Luna piena nella costellazione dell’Acquario. E a rendere tutto più bollente ci sarà anche il passaggio di Venere in Leone. Una congiunzione astrale che porterà 7 giorni di soldi, vincite e incontri piccanti a 5 fortunatissimi segni zodiacali. Scopriamo quali sono.

Lo Scorpione vivrà una settimana bollente

Lo Scorpione è uno dei 5 segni più vendicativi dello zodiaco. Questa settimana, però, non ci sarà spazio per la vendetta. I nati sotto questo segno vivranno i prossimi giorni su una nuvola e avranno gli occhi a forma di cuore. Per i single ci saranno incontri decisamente piccanti. Le coppie di lunga data ritroveranno la passione che nell’ultimo periodo sembrava spenta. Molto bene anche finanze e lavoro. Non si escludono vincite economiche e incontri professionali importanti per i prossimi mesi.

Mercurio rende Cancro e Vergine irresistibili

Mercurio è il pianeta che simboleggia l’intelligenza e l’intraprendenza. E questa settimana sarà l’astro guida del Cancro e delle Vergine. I Cancro saranno irresistibili agli occhi di tutti e riusciranno a raggiungere tutti i loro obiettivi. Idem la Vergine che oltre a funzionare come una vera e propria calamita per l’amore riuscirà anche in un altro obiettivo. Quello di trovare le persone giuste per un progetto di lavoro che nell’ultima parte dell’anno farà lievitare il conto in banca.

7 giorni di soldi, vincite e incontri piccanti per 5 segni zodiacali

Finalmente torna a sorridere anche il Capricorno, colpito duramente dalle stelle nell’ultimo periodo. La Luna favorevole porterà i Capricorno a spingere sull’acceleratore per quanto riguarda lavoro e carriera. E non solo. L’astro notturno stimola a prendersi cura di sé e a essere propositivi anche sul versante degli incontri. Una ottima notizia per i single in cerca di avventure.

Settimana decisamente positiva anche per i Pesci, sia in amore che dal punto di vista professionale. La Luna favorevole di venerdì alimenterà la passione e consoliderà i rapporti nati da poco. Decisamente bene anche lavoro e fortuna. Non sono escluse proposte di avanzamenti di carriera ed entrate inaspettate che faranno respirare il portafogli. Attenzione, però, ai giorni di martedì e mercoledì. Servirà pazienza per affrontare qualcuno che punta a metterci i bastoni fra le ruote.

Lettura consigliata

L’oroscopo di agosto annuncia fiumi di soldi per questi 3 segni zodiacali