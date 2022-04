Seconda settimana di aprile al top per Vergine, Scorpione e questi 2 segni zodiacali che hanno Giove complice

La fortuna aiuta gli audaci. Così diceva un celebre passo di Virgilio. Questa regola di vita sarà anche universale. Ma un’occhiata al favore di cui godiamo dalle stelle dovremmo sempre darlo. E già che ci siamo, potremmo valutare cosa dice la linea dell’amore disegnata nella nostra mano. Infatti, guai se avesse questa forma. Le costellazioni e gli allineamenti dei pianeti sembrano favorire alcuni più di altri in questo periodo. Merito sicuramente di Giove in transito sui Pesci, dopo tanto tempo. Questi porterà nuove armonie e nuovi equilibri nelle nostre primavere.

Si dovranno così preparare, visto che, ad esempio, ci sarà una seconda settimana di aprile al top per Vergine come non se ne vedeva da tempo. Prendere la palla al balzo è allora non solo un diritto, ma in alcuni casi anche un dovere. I pianeti ci comunicano sintonia. Ricordiamo però le regole che campeggiavano sul Tempio dell’oracolo di Delfi: “conosci te stesso” e “nulla in maniera eccessiva”. Saranno entrambe importanti guide per le nuove avventure.

Una nuova energia

Anche i nati sotto il segno dello Scorpione ne approfitteranno e troveranno un nuovo stimolo dopo aver quasi smarrito la bussola. Ritorneranno così in grande spolvero, visto che la notte è sempre più buia subito prima dell’alba. Il momento sarà allora propizio per togliersi qualche sassolino dalla scarpa in ambito professionale. Notoriamente, sono capaci di covare per decenni le vendette. Riusciranno finalmente a vendicarsi di quello scherzo ricevuto all’asilo dall’amico dispettoso.

Le opportunità offerte dalla settimana non se le faranno scappare neppure i figli del Cancro. Le performance primaverili crescono di giorno in giorno. La mentalità adottata è vincente. I figli di questo segno credono che se hanno una bicicletta, allora bisognerà pedalare per raggiungere i propri obiettivi. Hanno dalla loro non solo un certo senso di protezione per i loro cari. Ma anche un’intima e sana ambizione di voler stare meglio. Con tutta questa voglia di migliorare e di fare forse dovranno organizzare loro la gita di Pasquetta. Altrimenti nessuno lo farà.

Seconda settimana di aprile al top per Vergine, Scorpione e questi 2 segni zodiacali che hanno Giove complice

Potrebbe stappare una bottiglia di spumante anche chi è nato sotto il segno dei Pesci. È forse arrivato il momento di compiere un passo verso l’armonia. Come al solito, per loro si tratterà di un ‘armonia dinamica; una nuova creazione artistica da mettere su carta, ad esempio, o magari un nuovo amore da dichiarare. Oppure, semplicemente, sarà il buon proposito di rimettere a posto la dispensa o il magazzino dopo mesi di caos. Meglio non rimandare ciò che si può fare oggi, perché i treni dell’ispirazione non seguono una tabella di marcia definita. Dovremmo approfittarne e rimanerci il più a lungo possibile. Se sale il controllore, avremo il biglietto giusto per stare a bordo.

