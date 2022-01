Molti di noi si ritrovano a spendere grosse cifre per cosmetici e prodotti per capelli. Negli ultimi anni, infatti, c’è molta più sensibilità riguardo a quali sostanze entrano a contatto con il nostro corpo. Non dobbiamo però dimenticare che ci sono anche tanti rimedi naturali che possono dare risultati eccezionali. Dopotutto, in questo modo si può evitare di utilizzare sostanze che finiscono invece per danneggiare il capello. In particolare, abbiamo a disposizione una grande varietà di oli che si adattano ad ogni tipo di necessità. E allora basta capelli secchi e spenti grazie a questi oli naturali ed economici per una chioma piena e lucente.

Perché utilizzare l’olio per i nostri capelli

Gli impacchi all’olio possono riportare in salute ogni tipo di lunghezza. Tra l’altro, non è adatto solo ai capelli rovinati, ma anche a capelli normali. Il risultato sarà comunque una chioma rimpolpata e brillante. Questo perché, anche secondo gli esperti, per esempio, di Jean-Louis David, gli oli vegetali possono ridare vitalità al capello, nutrendolo in profondità. Restaurano lo strato protettivo difendendolo dagli agenti esterni, come umidità e smog. Non solo, ma alcuni oli sono anche in grado di riequilibrare gli scompensi del cuoio capelluto.

Per fare in modo che l’olio riesca davvero a penetrare nella fibra capillare, bisogna utilizzarlo 100% naturale. Non solo, ma deve essere anche applicato in un modo ben preciso.

Come applicare l’olio sui capelli

Per applicare l’olio ai capelli la cosa migliore è realizzare dei veri e propri impacchi. Applichiamone una piccola quantità su ogni ciocca. Per massimizzare l’assorbimento, applichiamo l’olio solo sulle lunghezze e coi capelli inumiditi. Infatti, le lunghezze sono quelle che più hanno bisogno di nutrimento e se fossero asciutti lo assorbirebbero molto meno. Se necessario, però, possiamo anche massaggiare lo scalpo con dell’olio, possibilmente meno ricco di quello utilizzato per le lunghezze. Poi raccogliamo i capelli in uno chignon e copriamoli con una cuffietta per evitare di macchiarci. Lasciamo in posa per minimo un’ora, ma possiamo tenerlo anche per una notte intera.

Durante il giorno, però, possiamo anche avvolgere i capelli con un asciugamano caldo così che i principi attivi penetrino più in profondità. Finito il tempo di posa, laviamo accuratamente i capelli con uno shampoo delicato. Per ottenere risultati visibili e duraturi probabilmente dovremo ripetere questa operazione più volte. Attenzione anche ai capelli colorati, dato che gli impacchi potrebbero sbiadire la tinta. Quindi, potremmo provare questo impacco qualche giorno prima di visitare il nostro parrucchiere.

Basta capelli secchi e spenti grazie a questi oli naturali ed economici per una chioma piena e lucente

Ogni capello ha caratteristiche diverse e ha quindi bisogno di un trattamento specifico. Se risulta secco è rovinato, scegliamo un olio particolarmente nutritivo, come quello di cocco, argan o avocado. Per i capelli normali invece possiamo ricorrere a oli più leggeri, come quello di macadamia o di jojoba. Per i capelli già piuttosto oleosi usiamo degli oli riequilibranti, come quello di nigella o di nocciola. Se vogliamo limitare la caduta dei capelli, allunghiamo il nostro solito olio con una parte di olio di ricino. Infine, per uno scalpo irritato sfruttiamo l’azione antinfiammatoria dell’olio di calendula.

Possiamo però anche cominciare con del semplice olio d’oliva, applicato in vari modi. Ricordiamoci comunque di non lasciare mai l’olio sui capelli prima di esporci per lungo tempo al sole o a styling con piastre, phon e arricciacapelli.