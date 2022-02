Febbraio al top per questi 3 fortunatissimi segni perché sono in arrivo delle bellissime sorprese

Inizia un periodo di mutamento e sviluppo, che sembra favorire alcuni segni e penalizzarne altri. Infatti i movimenti di Mercurio, Venere e Marte influenzeranno i segni già a partire da questo San Valentino.

Su di una cosa possiamo, allora, essere sicuri: per alcuni segni ci saranno settimane davvero entusiasmanti e fortunate, grazie a un repentino cambio di rotta.

Ecco, allora, un febbraio al top per questi 3 fortunatissimi segni, che vedranno finalmente avverarsi tante piccole soddisfazioni.

Un segno di fuoco ed uno d’aria

Il primo segno, che per questo febbraio potrà rilassarsi senza neppure una preoccupazione, è quello del Sagittario. I nati sotto questo segno iniziano, finalmente, la settimana con un’attitudine diversa: dopo tante difficoltà e insicurezze, abbiamo ritrovato la confidenza giusta per portare avanti le giuste strategie. Inizia, infatti, un periodo di miglioramento a tutto tondo, potenziato dall’ingresso di Mercurio in Acquario.

Grazie a questo influsso positivo, sarà proprio questo il momento per imparare cose nuove e iniziare ad apprezzare prospettive molto diverse dalla nostra. Ottime notizie per questa settimana perché ci attende una sorpresa in famiglia, che saprà davvero rallegrare questo periodo un po’ troppo pesante.

Un altro segno, che sarà baciato dalla dea bendata, è poi quello dell’Acquario: per questo segno è, infatti, il momento di esporsi e far sentire la propria voce. L’influsso di Mercurio ci propone un periodo propizio per tutto ciò che riguarda curiosità e interazione con il prossimo. Dopo aver vissuto delle settimane d’introspezione e preparazione allo slancio, siamo finalmente pronti a partire.

Diamo priorità ai nostri bisogni, perché questo è il momento di eliminare tutte quelle dinamiche nocive, che non fanno altro che ostacolarci. Verso la fine di febbraio non dovremo avere paura del confronto, perché la perdita di una relazione tossica è in realtà una buona notizia.

Febbraio al top per questi 3 fortunatissimi segni perché sono in arrivo delle bellissime sorprese

Infine il segno, che durante queste due ultime settimane di febbraio farà faville, non è altro che quello del Toro. Per gli appartenenti a questo segno, ora si apre una fase di applicazione di ciò che si è imparato. Vedremo, infatti, schiudersi di fronte ai nostri occhi un periodo di chiarezza e sicurezza mai sperimentato prima. Durante queste settimane, non dovremo avere paura di dire la nostra e di combattere a spada tratta per le nostre idee.

In campo lavorativo, è in arrivo una bellissima sorpresa, che porterà ad una maggiore solidità dal punto di vista economico. Le opportunità sembreranno quasi infinite e i successi saranno all’ordine del giorno. Sfruttiamo per bene questo periodo, ma evitiamo di montarci la testa perché ci aspettano un serie di vittorie, ma solo se supportate dall’impegno.

