I farmaci da banco hanno fatto miracoli per migliorare la vita quotidiana di ciascuno di noi. Quante volte ci è capitato di assumere farmaci come aspirina, tachipirina o ibuprofene per rimediare a dolori, febbri o stati di malessere? Se non avessimo questi farmaci a disposizione, certamente la nostra qualità di vita sarebbe peggiore.

Ma ormai siamo così abituati a queste sostanze, che ci dimentichiamo che anche i farmaci più comuni potrebbero avere degli effetti collaterali e alcuni di questi effetti potrebbero essere anche gravi. In particolare, alcuni farmaci da banco potrebbero, se usati in maniera eccessiva, causare disturbi come mal di testa, problemi a dormire e addirittura perdita dell’udito. Ma vediamo di quali farmaci si tratta nel dettaglio.

Uno studio americano testimonia i danni all’udito

Uno studio pubblicato su American Journal of Epidemiology ci porta delle cattive notizie. L’acido acetilsalicilico, se assunto in grandi quantità e in maniera prolungata, potrebbe contribuire a disturbi e perdita dell’udito. Proprio così: questo farmaco, che molti di noi assumono spesso, non sarebbe privo di effetti collaterali anche gravi. Altri effetti collaterali dell’acido acetilsalicilico potrebbero essere disturbi della vista, mal di testa, sonnolenza o al contrario insonnia. Gli effetti collaterali più frequenti possono essere disturbi allo stomaco come bruciore, nausea e gastrite.

Attenzione, molti assumono questi farmaci come caramelle ma potrebbero causare disturbi all’udito, mal di testa e insonnia

Gli studiosi americani hanno preso in esame 55.850 pazienti, analizzando la frequenza e la quantità di acido acetilsalicilico consumato. I risultati parlano chiaro: l’uso frequente di questo analgesico, e di altri, sarebbe associato a un aumentato rischio di perdita dell’udito.

Gli scienziati sospettano che l’uso troppo frequente o prolungato di questi farmaci potrebbe essere uno dei fattori che contribuiscono alla perdita dell’udito che si verifica in molti pazienti soprattutto in età più avanzata. È per questo che l’acido acetilsalicilico, come tutti i farmaci, non dovrebbe essere assunto con troppa leggerezza.

Attenzione all’assunzione di farmaci senza il controllo medico

Molte volte pensiamo di poter fare da soli e prendiamo l’iniziativa di assumere dei farmaci. Da occasionale, questa abitudine può diventare cronica, e spesso non ci rendiamo conto che praticamente tutti i farmaci potrebbero avere degli effetti collaterali sgraditi e a volte anche gravi. Quindi attenzione, molti assumono questi farmaci come caramelle, senza rendersi conto che potrebbero avere delle conseguenze.

L’acido acetilsalicilico è certamente utile per combattere dolori di gravità lieve o media, come i sintomi dell’influenza, mal di denti o mal di testa e febbre. Ma dovremmo sempre assumerlo sotto il consiglio del medico.

