Il Natale è alle porte e molte di noi sono alla ricerca di stili eleganti e raffinati da esibire nei vari cenoni. In questo periodo di gioia e condivisione è importante accogliere gli ospiti con il giusto outfit, in modo da non sfigurare. Dobbiamo curare nei minimi dettagli il nostro look, facendo attenzione al make up, all’acconciatura e ovviamente anche alle unghie.

Se vogliamo creare una manicure perfetta per il Natale, dovremo leggere questo articolo, in cui spiegheremo come realizzarne una in poche semplici mosse. Infatti, faremo un figurone con questa nail art natalizia che si può anche fare in casa.

Un accessorio che rivoluzionerà la nostra manicure

In molti amano sperimentare smalti colorati e con effetti particolari. In questi mesi in molte amano decorazioni particolari per creare effetti sgargianti in perfetto tema natalizio. Bastano dei glitter e dello smalto trasparente e possiamo creare una manicure sfavillante a casa nostra, senza bisogno di andare dall’estetista.

Oggi vogliamo parlare di un altro tipo di manicure, quella nota come nail art, che usa le nostre unghie come delle tele da dipingere. Andremo a realizzare una decorazione natalizia grazie all’utilizzo di alcuni semplici stencil.

Per cominciare dobbiamo stendere uno strato di smalto trasparente sulle unghie, per creare una base. Una volta che lo smalto è asciutto possiamo stendere uno strato del colore che vogliamo usare come base, per esempio un bel rosso. Se vogliamo che lo smalto duri più a lungo, possiamo stendere due passate.

Ora dobbiamo incollare lo stencil sull’unghia. Con uno smalto di altro colore, per esempio bianco, possiamo spennellare lo stencil. Se avremo scelto uno stencil a forma di fiocco di neve, avremo ottenuto una carinissima decorazione a forma di neve. Per completare la manicure possiamo usare un top coat trasparente effetto gel, in modo che il disegno sia protetto e duri più a lungo.

Esistono stencil a forma di Babbo Natale, di pungitopo, di alberello, stellina e chi più ne ha più ne metta. Grazie a questa semplicissima tecnica possiamo ottenere risultati davvero strabilianti, di classe e a tema natalizio.

Niente più smalto rosso o verde, questa è la vera tendenza per le unghie del Natale 2021.