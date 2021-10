Fare la spesa è una necessità e farla bene spendendo poco è l’obiettivo di molti.

Tutte le catene di supermercati propongono offerte, sconti e vari 3X2.

Oltre al fatto che spesso alla spesa sono abbinate raccolte punti che assicurano, in funzione dei punti accumulati quindi della cifra spesa nel fare la spesa, regali di vario tipo.

Che poi di veri e propri regali non si parla, dato che ad un certo numero di bollini accumulati, grazie alla raccolta, vanno aggiunti comunque dei soldi veri per ottenere il regalo scelto.

Quindi, la spesa gratis può essere un miraggio, ma invece ottenere dei regali veri e propri cioè totalmente gratuiti grazie alla spesa effettuata è possibile.

Il meccanismo è semplice e necessita soltanto di fare periodicamente la spesa e non necessariamente nello stesso supermercato o negozi.

Fare la spesa gratis non sarà possibile ma ottenere premi gratuiti sì eccome

Esistono almeno due siti che ci permettono di tramutare la spesa fatta in regali a zero costi.

Noi dobbiamo soltanto iscriverci ed attivare il nostro account.

Queste due aziende rilevano i nostri acquisti per censirli e inserirli in varie statistiche.

I siti in questione sono quello di GFK-Eurisko e quello della Nielsen con Nielsen Progetto Famiglie.

Nel caso di Eurisko dovremo scaricare l’app che ci permetterà di registrare direttamente i nostri acquisti.

Mentre per quanto riguarda la Nielsen, dal momento che verremo accettati nella community, ci verrà inviato a casa un lettore di codici a barre che dovremo usare per registrare i prodotti che abbiamo acquistato.

Per entrambi, ogni codice a barre scannerizzato sarà convertito in punti da riscattare in seguito in premi.

Non solo punti

Questo nostro impegno sarà ripagato e così, fare la spesa gratis non sarà possibile ma ottenere premi gratuiti sì eccome e anche dei più svariati settori.

Si va dagli elettrodomestici ai giocattoli ai prodotti per la cura della persona ma anche biciclette, tosaerba e orologi.

Un’altra opportunità di ottenere regali gratuiti, collegata sempre alla app di Eurisko, è quella di rispondere ai sondaggi periodicamente proposti.

In ultimo ma non meno importante, queste due applicazioni hanno anche una funzione sociale.

I dati raccolti grazie alla collaborazione di tutti gli iscritti, attraverso la registrazione dei prodotti acquistati, permettono di far ottenere ai rilevatori un flusso sempre crescente di informazioni.

Queste serviranno ad identificare le aree di miglioramento sulle quali le varie aziende produttrici dovranno lavorare per costruire un mondo ed un futuro migliore.