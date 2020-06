Fare la doccia calda per tanto tempo fa bene alla pelle e ai vostri capelli? Soprattutto d’inverno il periodo più freddo dell’anno farsi una bella doccia calda è una delle sensazioni più belle che ci possano essere. Si è appena tornati dal lavoro, si è stati tanto tempo fuori al freddo e quello che sogniamo di più è una bella doccia calda oppure per chi ne è impossesso un bel bagno caldo nella vasca.

Secondo i dermatologi non è un’abitudine da demonizzare, ma fare sempre docce bollenti che durano a lungo può danneggiare la barriera cutanea e peggiorare il problema della pelle secca e pruriginosa. Ecco perché è consigliabile limitare le docce a 10-15 minuti e utilizzare acqua tiepida invece che calda.

E i capelli?

L’acqua calda fa male anche alla cute dei capelli. Infatti molte volte è possibile anche bruciarsi la cute e questo potrebbe creare la creazione di pelle morta. Per un effetto brillante è consigliabile lavarsi i capelli con l’acqua fredda, che fortifica la cute e fa anche un effetto esfoliante.

Come proteggersi

Per proteggere la pelle in inverno utilizzate una crema subito dopo la doccia, sul corpo ancora umido, per favorire l’idratazione. E se avete la pelle molto secca, problema che si accentua quando si accendono i caloriferi in casa, scegliete sempre un prodotto in crema piuttosto che una lozione: le lozioni sono meno idratanti e contengono una quantità elevata di acqua. Anche i capelli bisogna idratarli, il phon caldo può a lungo andare sfibrare i capelli e renderli poco lucenti. Per questo si consiglia sempre di asciugare i capelli ad una distanza dalla cute di circa 20cm e di utilizzare un balsamo o crema protettiva. In modo tale da proteggere i vostri capelli dal calore.