Come e dove fare il rifornimento di benzina e gasolio costa meno? Una domanda più che spontanea viste le maledette accise! Alzi la mano chi, almeno una volta, non si è trovato ad imprecare contro l’ultimo balzello applicato sui prezzi dei carburanti. Ma le accise non sono le sole responsabili dei continui rincari alle pompe di benzina.

Un’indagine condotta da Altroconsumo, un’associazione a difesa dei consumatori , svela e rivela che a pesare sul prezzo finale, è più di un dato. Per cui tra accise, iva, e una rete distributiva non proprio efficiente, chi è che paga tutto questo è, come spesso accade, il consumatore finale. Ma non tutto è perduto. Vediamo quindi come e dove il rifornimento di benzina e gasolio costa meno.

Le variabili che incidono sui prezzi dei carburanti

I prezzi di benzina e gasolio, messi a confronto, in sei città italiane ha rivelato che ad esempio Perugia presenta il prezzo medio più basso. Palermo e Cagliari sono invece tra le più care. Ma visto che ciascun automobilista continuerà a rifornirsi presso i distributori di zona, ciò che si può fare è capire come fare a pagare meno possibile, ovunque ci si trovi.

Servito o self-service

La cosa più scontata è rimboccarsi le maniche e fare rifornimento ai self-service, anziché farsi servire dal benzinaio. Il risparmio stimato oscilla tra il 5 e il 10%. Attenzione però perchè questo non significa automaticamente che il prezzo self-service di un distributore non possa superare il prezzo del “servito” di un altro. Occhio quindi alle insegne dei distributori! E qui veniamo al secondo punto a cui fare attenzione.

Come e dove il rifornimento di benzina e gasolio costa meno

Passando dal come al dove fare rifornimento, è bene osservare che i distributori dei centri commerciali, sono spesso delle isole più felici, quanto ai prezzi applicati. Una felicità che potrebbe venire meno quando si butta però un occhio alle file da affrontare. Sapere che il sacrificio di qualche minuto si traduce in svariate centinaia di euro risparmiate a fine anno, potrebbe fare la differenza.

Seguono a ruota le insegne minori o low-cost, che hanno un prezzo di poco superiore rispetto a quello delle stazioni nei centri commerciali. Le insegne di marca hanno infatti generalmente prezzi più alti, anche se non è mai bene fare di tutte le erbe un fascio. Da evitare, quando possibile, i rifornimenti sulle circonvallazioni. Sembra infatti che qui il prezzo di media sia superiore di quasi il 13% rispetto a quello dei distributori cittadini meno cari. Automobilista avvisato, mezzo salvato!