Ognuno ha i suoi metodi quando si parla di pulizie domestiche perciò se devi eliminare il calcare dalla doccia, metti a cuocere il riso. Infatti ci sono dei segreti che tutti dovremmo conoscere. I detergenti chimici spesso rischiano di peggiorare una situazione già di per sé non idilliaca. Potrebbero infatti rovinare pavimenti, doccia e superfici. Ecco perché è sempre meglio puntare sui rimedi naturali. E, anche se alcuni possono sembrare davvero bizzarri, funzionano davvero! Oggi te ne proponiamo uno: devi eliminare il calcare dalla doccia? Bene, metti a cuocere il riso.

Devi eliminare il calcare dalla doccia? Metti a cuocere il riso

Sappiamo che a primo impatto può sembrare un metodo poco ortodosso, eppure se devi eliminare il calcare dalla doccia metti a cuocere il riso. Si tratta di una soluzione efficace e sicura. L’amido di riso infatti, mischiato all’acqua, è un ottimo anticalcare. Grazie al suo pH6, elimina facilmente incrostazioni e macchie. Il consiglio è quello appunto di usare un riso bianco ricco di amido.

Preparare questa soluzione è facilissimo, e riduce al minimo gli sprechi che facciamo inconsciamente tutti i giorni. Metti il riso a cuocere e, quando è pronto, raccogli tutta l’acqua che rimane nella pentola. Versala in una bacinella e usala per sconfiggere il calcare!

Una soluzione alla portata di tutti

Per un’azione ancora più efficace però, puoi mescolare una tazza di riso crudo e due di acqua, e agitare fino ad ottenere un composto color latte. Con un colino per il riso poi, prendi l’acqua dalla tazza. Attenzione: l’acqua dovrà avere una consistenza viscosa per essere efficace!

Una volta raccolta, usala per eliminare lo sporco dalla doccia! Questa preparazione è perfetta anche per le macchie di ruggine! Fai attenzione però se il tuo bagno è con pietre naturali: le pietre infatti, sono più delicate da trattare, e in questo caso serve una maggiore accortezza.

Dunque, ora sai come eliminare il calcare dalla doccia. È una soluzione semplice, e davvero alla portata di tutti. Metti a cuocere un po’ di riso e il gioco sarà fatto!