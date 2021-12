Ormai quasi tutti sanno quanto sia importante la vitamina D per il nostro organismo.

Il fabbisogno giornaliero varia a seconda dell’età, ma mediamente si aggira intorno alle 400 unità; insomma non proprio pochissime.

Eppure, soprattutto per le donne in menopausa ed in alcune particolari condizioni come la gravidanza sembra essere cruciale.

La vitamina D infatti contribuisce al metabolismo del calcio, aiutando a mantenere le ossa forti e ad allontanare il rischio di osteoporosi.

Proprio a questo proposito sappiamo bene quanto sia difficile assimilarne nelle giuste quantità.

In questo senso ci vengono incontro molti alimenti che possiamo integrare nella nostra dieta, preferibilmente dopo un consulto con il nostro medico o nutrizionista.

Non solo pesce

La fonte principale come molti forse sapranno è la luce solare.

Tuttavia la quantità di luce estiva e ancora meno quella che, nonostante il freddo e le nuvole, assorbiamo nelle altre stagioni potrebbe non rivelarsi sufficiente.

Per questo molti ricorrono ad integratori, che in alcuni casi sembrerebbero non essere la via migliore o comunque più sicura.

Abbiamo visto infatti che integrare vitamina D è fondamentale ma bisogna fare attenzione ad alcune pericolose integrazioni con alcuni farmaci.

Fare il pieno di vitamina D sarà semplicissimo ed economico con questo ottimo pesce spesso sottovalutato.

Prima di presentarlo però vediamo quali alternative al pesce possiamo avere.

Per assumerne, seppur non in grandissime quantità possiamo attingere infatti anche da latte e derivati, uova, fegato e verdure verdi.

Sembrerebbero esserne particolarmente ricchi ad esempio i funghi, per questo abbiamo spiegato tutti i trucchi per raccoglierne in abbondanza.

Arrivando a parlare finalmente del nostro pesce alleato delle ossa, scopriamo dunque di quale si tratta.

Il pesce gustosissimo e spesso poco apprezzato di cui stiamo parlando è lo sgombro.

Secondo fonti ministeriali sembrerebbe infatti contenere una certa quantità di vitamina D accanto a pochi altri pesci grassi.

Non dobbiamo pensare solamente ai filetti di sgombro sott’olio che troviamo al supermercato.

Anche in pescheria e nei supermercati che hanno al loro interno questo reparto si possono trovare freschi e pronti per tante preparazioni alternative.

Arrosto o al cartoccio, in padella o nella pasta, sono davvero diverse e sorprendenti le possibilità per consumarlo.

Oltre ad essere un pesce economico è dunque anche un vero toccasana!

Un’idea potrebbe essere quella di farne una piccola scorta e congelarli per consumarne di tanto in tanto.

Il nostro organismo ringrazierà!