Per un pranzo o una cena economica ma gustosa in grado di soddisfare anche più persone, la cottura al forno è sicuramente la più indicata. Soprattutto se ci mettiamo dentro un pesce a basso costo ma estremamente salutare. E allora lecchiamoci i baffi con una ricetta semplice e gustosa a base di pesce ricco di vitamina D e omega 3.

Il protagonista della ricetta è un pesce che non ha un sapore molto forte e che quindi si adatta a tutti i palati. Non solo, ma sarebbe anche una fonte di proteine di qualità elevata e non apporterebbe molti grassi saturi pericolosi per cuore e arterie. Stiamo parlando del merluzzo che conterrebbe omega 3 e potassio, entrambi paladini della salute cardiovascolare. Inoltre, sarebbe ricco anche di vitamina D, per proteggere le ossa, e di vitamina B.

Da quando vengono pescati a quando li mettiamo sul piatto, alcune proprietà del merluzzo potrebbero diminuire. Quindi assicuriamoci di comprare il pesce fresco o congelato e di cuocerlo in modo corretto.

Ingredienti

1 kg di merluzzo in tranci;

100 ml di vino bianco;

80 g di pangrattato;

1 limone;

4 cucchiaio di olio extravergine d’oliva;

4 foglie di salvia;

1 rametto di rosmarino;

prezzemolo q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.

Prendiamo il nostro merluzzo e tagliamolo a tranci facendo in modo che siano di circa 200 grammi ciascuno. La cosa più importante però è che siano della stessa dimensione per garantire una cottura omogenea.

Creiamo una emulsione con 2 cucchiai di olio, il vino e il pepe, e mettiamola da parte. Adesso, occupiamoci di aromatizzare il pangrattato creando un trito con tutte le erbe aromatiche e la scorza del limone. Aggiungiamo altri due cucchiai di olio d’oliva e mescoliamo bene il tutto.

Ecco che in pochissimi minuti il condimento per il pesce è pronto. Non ci resta che immergere i tranci di merluzzo nel misto di pangrattato ed erbe, ricoprendo tutti i lati.

Disponiamoli su una teglia, aggiungendo una parte del pangrattato rimasto in cima a ciascuno. Completiamo l’opera versando sul pesce l’emulsione di olio e vino.

Inforniamo a 180 gradi per soli 15 minuti ed ecco fatto. Questo tipo di cottura permette di preservare meglio le proprietà nutritive, invece di altre tecniche molto comuni ma che fanno diminuire vitamine e minerali. Per lo stesso motivo, a volte è meglio congelare le verdure anziché lasciarle in frigo per questo motivo, anche se pochi se lo aspettano.