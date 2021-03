A volte parlando con qualche persona capita di notare che questi si allontano impercettibilmente da noi. Probabilmente dipende dal fatto che si soffre di alitosi. Un problema che se non risolto può rovinare anche le relazioni sociali. Vediamo come far scomparire l’alito cattivo dalla bocca con questo rimedio semplice ed efficace.

Alcuni alimenti solforosi

Non sempre l’alito cattivo è dovuto ad una cattiva igiene orale. Si tratta probabilmente di alcuni alimenti che favoriscono l’alito cattivo, che lasciano una certa impronta di cattivo odore sul palato e sulla lingua. Fra questi alimenti c’è l’aglio, la cipolla o il cavolo che rilasciano degli odori solforosi. Niente di duraturo in ogni caso.

La digestione e non i denti

La digestione può essere causa di cattivo odore in modo più forte che dei semplici alimenti. In effetti nella flora batterica ci sono due tipi di batteri: quelli che mangiano zucchero e provocano fermentazione e quelli che utilizzano le proteine e provocano putrefazione. Quando questi non sono in equilibrio allora si crea un cattivo odore che sale alla bocca.

Questo capita soprattutto se si mangia molta carne, oppure poche fibre, oppure un uso prolungato di antibiotici.

Far scomparire l’alito cattivo dalla bocca con questo rimedio semplice ed efficace

I sintomi classici della cattiva digestione sono aerofagia e gas maleodoranti, alito putrido e difficoltà digestive. Per liberarsi da tutto questo bisogna dare spazio a frutta e verdure e assumere dei probiotici per riequilibrare la flora intestinale.

Ma soprattutto una buona digestione dipende dalla masticazione. Se si masticano bene i cibi si mettono le basi per una buona digestione che elimina la possibilità di produzione di cattivi odori.

Alcune piante in aiuto

Per una buona digestione a fine pasto possiamo masticare qualche seme di finocchio selvatico oppure di anice; anche una bacca di cardamomo ha proprietà digestive come anche un pezzetto di radice di zenzero.

Ecco dei semplici rimedi che ci permettono di avere una buona digestione e allontanare l’alitosi.

