Il diritto di chiedere la cancellazione di proprie immagini private pubblicate senza il proprio consenso sembrava la soluzione ideale. Ma è bene saper esattamente cosa fare in caso di vendetta dell’ex su contenuti espliciti. La cronaca ci ha infatti narrato il caso in cui il diritto di chiedere la cancellazione non è stato sufficiente. Le immagini private hanno continuato a circolare ed alcune vittime sono arrivate a togliersi la vita.

I social collaborano con il Garante della Privacy

Le norme c’erano, ma senza la diretta collaborazione dei social media non erano sufficienti. Adesso i social hanno deciso di collaborare con il Garante della Privacy. È una collaborazione nata dalla sempre più frequente pubblicazione di video a contenuto esplicito diffusi per vendetta.

Dal suicidio di alcune vittime è nata la legge ad hoc.

Cosa fare in caso di vendetta dell’ex su contenuti espliciti per tutelarsi davvero? Ieri 8 marzo in Italia è diventato attivo un canale di emergenza per le segnalazioni. La Legge da sola non era sufficiente a realizzare una tutela effettiva. Basti ricordare il caso della maestra recentemente licenziata per foto estremamente vecchie. Si trattava di foto compromettenti, in possesso dell’ex fidanzato che ha pensato di usarle per vendetta. La maestra ha perso il posto di lavoro.

Come tutelarsi con il canale per le segnalazioni

In caso di necessità bisogna recarsi sul sito del Garante della Privacy e cercare la sezione dedicata. Su questa pagina la potenziale vittima potrà segnalare al Garante foto o video di cui teme la diffusione. La segnalazione può essere fatta direttamente dalla vittima maggiorenne. La segnalazione consiste nel compilare il modulo a disposizione. Il Garante segnalerà quelle immagini a Facebook in modo confidenziale e Facebook potrà così evitarne la divulgazione. Inoltre cripterà quelle immagini per renderle irriconoscibii ed infine le distruggerà.

C’è veramente da augurarsi che si possa arrivare alla distruzione delle immagini. Finchè esse saranno nelle mani sbagliate la vittima non potrà mai ritenersi al sicuro.