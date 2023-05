Far durare la messa in piega più a lungo e attirare l’attenzione? Ecco come faceva Audrey Hepburn

Far durare la messa in piega più a lungo come faceva Aufìdry Hepburn-foto da wikipedia

Sinonimo di classe ed eleganza, la protagonista di colazione da Tiffany ha cambiato numerose pettinature ma il pixie cut è diventato iconico, indimenticato, protagonista della storia del cinema ancora oggi. I segreti che lo hanno reso celebre.

Difficile immaginare stile ed eleganza avvicinate a star del cinema che non siano Audrey Hepburn. Nonostante i tanti tagli meravigliosi, pixie cut e frangetta sono rimasti nell’immaginario collettivo. I tagli non erano mai troppo lunghi o troppo corti, lunghezza perfetta a mettere in risalto i grandi, meravigliosi e magnetici occhi. Ed è questo che dovrebbe fare un taglio di capelli. Mettere in evidenza le nostre qualità. È necessario conoscere diversi trucchi che i parrucchieri possono trasmetterci.

Per esempio per ottenere una frangetta perfetta come quella della Hepburn, dobbiamo asciugarla immediatamente appena fuori dalla doccia. La frangetta si asciuga rapidamente e se lo fa in maniera naturale prenderà la sua forma originaria diventando disordinata. In questi casi un intervento immediato ci permetterà di gestire il taglio con molta facilità evitando i problemi.

Coprirli con attenzione

Far durare la messa in piega più a lungo? È possibile, basta evitare di utilizzare l’asciugamano strofinando i capelli con troppa forza. Rischiamo di rovinare la struttura, di farli diventare crespi e di far sparire il taglio appena fatto. Tamponiamoli con pazienza senza strattonarli. Lo stesso principio vale per il sonno notturno. Se abbiamo appena fatto la messa in piega, la prima notte sarà quella da temere. Lo sfregamento sul cuscino rovinerà il lavoro del parrucchiere e al nostro risveglio avremo una brutta sorpresa.

Per evitare che questo accasa possiamo utilizzare federe di seta o fare come faceva Audrey Hepburn utilizzare un turbante di seta per coprire i capelli durante il sonno. Se l’indomani abbiamo un evento speciale, un matrimonio, una laurea, un compleanno, questo trucco è indispensabile. L’acconciatura del parrucchiere rimarrà intatta e faremo bella figura, attireremo l’attenzione. Quando pettiniamo però non avviciniamo troppo il phon. Una temperatura elevata peggiora la salute del capello che potrebbe perdere la piega.

Far durare la messa in piega più a lungo, ecco i trucchi

Se abbiamo i capelli molto fini è facile che la piega sparisca in fretta. Dopo averli lavati utilizziamo un siero che crei un po’ di texture in modo che la piega del parrucchiere possa essere ripresa con facilità. Se mischiamo un goccio di shampoo secco e del primer apposito potremo ottenere uno scrub da applicare prima di riprendere la piega del parrucchiere. Questo trucco ci agevola il lavoro da svolgere.

Audrey Hepburn aveva un pixie cut e una frangia perfetta perché evitava oli o prodotti aggressivi da mettere direttamente sui capelli. Anche se lavava spesso questi tagli così particolari, la sua acconciatura aveva una durata prolungata nel tempo. Il suo segreto consisteva nell’asciugare con cura, nell’utilizzare strumenti come la piastra in maniera delicata, nell’evitare prodotti non delicati. Molti hairstyle credono in questi trucchi perché sono efficaci e mantengono a lungo la piega. Possiamo provare anche noi, rimarremo davvero soddisfatti.