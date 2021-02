“Polpo fresco”, si legge sull’etichetta della pescheria. Allora uno si fida e non compra quello surgelato, oppure quello già cotto. La scelta del polpo fresco non è determinata tanto dal prezzo, perché con sorpresa il costo più o meno è lo stesso, ma perché un prodotto fresco è sicuramente di qualità maggiore.

Ma siamo sicuri che sia veramente fresco? Dipende cosa intendono i supermercati per fresco, perché se il polpo si presenta così potrebbe essere sbattuto oppure decongelato. Per questo motivo quando ci si reca in pescheria bisogna analizzare bene il polpo che si sta acquistando. L’azione da fare è veramente semplice e non richiede molto tempo. E poi per essere totalmente sicuri, conviene sempre chiedere al pescivendolo.

Vediamo come deve essere questo polpo

Ora entriamo nel vivo del perché bisogna fare attenzione al polpo che si sta comprando e come evitare di comprarne uno non fresco. La piovra è un alimento molto magro e ricco di proteine. Quando ci si reca in pescheria bisogna subito osservare il colore di questa. Infatti il polpo deve avere un colore molto forte, tendente al rosso, e non deve assolutamente tendere al bianco.

Anche la consistenza è importante. Infatti si consiglia di acquistare un polpo dalle fibre rigide e non molli. Bisogna inoltre osservare le ventose. Se queste sui tentacoli sono su due linee parallele allora significa che è un polpo maschio, e quindi la carne è molo pregiata. Se invece le ventose sono su delle linee non parallele allora è una femmina. E la carne della piovra femmina è meno pregiata. Queste sono delle linee guida semplici per acquistare un ottimo polpo.

Infine bisogna analizzare i tentacoli. Se questi sono già arricciati prima di essere cotti, allora significa che il polpo è decongelato oppure che è stato sbattuto. Se invece i tentacoli sono lunghi e distesi allora significa che è fresco. Quindi se il polpo si presenta così potrebbe essere sbattuto oppure decongelato.

