Adottare un cane è semplice oltre che un atto di grande altruismo. Un cane lo si può salvare dalla strada, lo si può prendere da un canile o lo si può ricevere in regalo. Spesso l’adozione di un cane è accompagnata dalla volontà di rendergli la vita migliore. Lo scopo è quello di prelevarlo da uno stato scomodo e/o incerto, come il canile o la strada.

Può succedere che non sempre si sia consapevoli di quali compiti comporti avere un amico quadrupede in casa. Questa è una delle per ragioni che portano l’insorgere di incomprensioni tra le necessità umane e quelle del nostro amico fido. Alcuni preventivamente si pongono la domanda, cosa bisogna sapere prima di adottare un cane?

Ricordiamo che un cane, come tutti gli altri esseri viventi, ha delle necessità ben specifiche.

Queste possono variare in base alla razza, l’età, il carattere del cane. In linea di massima in questo articolo si cercerà di evidenziare cosa bisogna sapere prima di adottare un cane.

Questo articolo mira a comprendere quali siano i passi essenziali per iniziare una convivenza felice.

Essere consapevoli

Tra i primi punti da considerare inerenti a cosa bisogna sapere prima di adottare un cane vi è la consapevolezza. Questo è il primo gradino della lunga scalata della scelta dell’adozione di un cane.

Un cane è un essere vivente che riempirà i giorni di coloro che sceglieranno di introdurlo nelle loro vite.

Il cane spesso viene visto come un peluche o un oggetto, una creatura fantastica che può adattarsi alla routine di chi lo adotta.

Me facendo entrare in casa il cane si comprenderà immediatamente che il nostro amico quadrupede ha delle necessità. Spesso si realizza solo in quel momento che è impossibile scendere a compromessi.

Il cane ha bisogno di attenzioni, amore, pazienza e di un leader che sappia fornirgli gli strumenti per vivere bene nell’ambiente familiare e nell’ambiente esterno.

Cambiano la routine e gli spazi

Questo concetto è molto importante, c’è chi azzarderebbe nel dire che è uno tra i più importanti. Il nostro amico Fido avrà bisogno di tempo e di spazio. Tempo per le sue passeggiate e per le corse al parco.

Anche i proprietari necessitano del tempo per imparare come educare il proprio cane e come comunicare al meglio con lo stesso.

Avrà allo stesso tempo bisogno di spazio. Questo dipende molto dalla razza, ma in qualsiasi caso, un cane avrà sempre bisogno di vivere in un luogo comodo e confortevole.

Oltre allo spazio interno, il quadrupede ha bisogno di uno spazio esterno in cui svolgere attività fisica così da poter essere sano e felice.

Se la nostra agenda è fitta di impegni e già solo immaginando tutto questo ci può sembrare “troppo”, allora evitiamo di adottare un cane.