Le piastrelle del bagno e della cucina possono essere difficili da mantenere pulite come nuove.

Lo sporco che si annida negli spazi tra le piastrelle non è facile da rimuovere con una normale pulizia. Se poi si vuole far riacquistare alle piastrelle la loro brillantezza pare che nulla funzioni. A volte anche i prodotti migliori in commercio falliscono.

Allora perché non tentare con un metodo naturale che potrebbe sorprendere per il risultato.

Ecco come far brillare le piastrelle di casa come nuove con due trucchi straordinari e velocissimi.

Il bagno

Il problema tipico del bagno è il vapore. Mentre le piastrelle che costituiscono la doccia hanno l’aggravante del calcare dell’acqua. L’acqua che fuoriesce dal braccio della doccia o dal rubinetto della vasca è spesso ricca di calcare; con l’andare del tempo questo si deposita creando un alone grigio che rende tutto opaco. In più, il calcare ostruisce i fori della doccia e dei vari rubinetti.

La cucina è una delle zone che si sporca maggiormente. Poiché il ripiano viene usato più volte al giorno, ci vorrebbe una pulizia continua. Le piastrelle in questo caso si sporcheranno più di grasso e unto, magari schizzi di acqua e calcare.

Far brillare le piastrelle di casa come nuove con due trucchi straordinari e velocissimi

Tra i rimedi della nonna casalinghi ed ecologici per rimuovere lo sporco delle piastrelle e gli aloni ci sono: alcool, aceto, acqua ossigenata, bicarbonato di sodio e uno spazzolino.

L’alcool, primo tra tutti, riesce a pulire e disinfettare nello stesso tempo. Inoltre, non lascia alcun alone ed evapora molto velocemente. L’unico difetto potrebbe essere l’odore che si sparge nella stanza, ma basterà farla aerare per pochi minuti. Gli strumenti per la pulizia delle piastrelle sono un panno di cotone, uno spazzolino e della carta assorbente per il ripasso finale.

Anche l’aceto bianco può essere usato come l’alcool. Direttamente spruzzato sopra le piastrelle, consente di agire anche tra gli interstizi tra esse. Questi sono spesso soggetti ad annerirsi. Pertanto una soluzione efficace potrebbe essere utilizzare dell’acqua ossigenata (12 volumi) per ridare il bianco tra le piastrelle. Ci si può aiutare con uno spazzolino, anche un vecchio spazzolino da denti, le cui setole sono perfette per eliminare lo sporco nelle fessure.

Infine, il miglior alleato delle pulizie casalinghe: il bicarbonato. Questo prodotto eliminerà tutte le macchie, anche quelle più ostinate, e scioglierà il calcare. Basta creare una pasta alla quale si può aggiungere una misura di aceto bianco e passarlo sulle piastrelle. Poi, la pasta abrasiva andrà rimossa con dell’acqua tiepida e un panno morbido. Infine, si può utilizzare della carta assorbente per rimuovere gli aloni eventualmente rimasti.