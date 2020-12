Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Online spesso viene richiesta una email da inserire. Be’ ora non dobbiamo più dare la nostra email e farci così inondare di pubblicità e rischi di truffe. Perché ora è possibile creare una email temporanea per evitare le truffe.

Molte volte per accedere ad un sito è necessario iscriversi, o comunque inserire la propria email. In questo modo il sito profila il cliente, e spesso inconsapevolmente si autorizza la cessione dei dati privati. Una volta fatto magari si verrà poi contattati da operatori sconosciuti dei call center e inondati da telefonate o email truffa. Per sapere meglio il modo in cui i call center hanno il nostro numero e la nostra email cliccare qui.

Ora è possibile creare una email temporanea per evitare le truffe

La tecnologia a volte viaggia contro il consumatore, ma altre volte invece viene in soccorso. Come in questo caso. Infatti esistono dei siti online e delle app che permettono di generare delle mail temporanee che funzionano come raccoglitori di messaggi promozionali e a volte anche truffe.

Se si è soliti navigare online tramite PC esistono dei siti come ad esempio tempemail.com oppure temp-mail.org che generano delle email temporanea per navigare online in sicurezza. All’interno della propria home poi sarà possibile ritrovare tutte le email spam che le varie aziende mandano.

Ma non solo tramite PC

Infatti se si naviga spesso tramite lo smartphone esistono anche delle app che hanno la stessa funzione. Basta infatti andare sul proprio store, che può essere Google Play oppure Apple, e cercare tutte le varie applicazioni che permettono di generare email temporanee. Come ad esempio Temp Mail, InstAddr o tantissime altre.

In questo modo la casella di posta personale non sarà più inondata di messaggi noiosi o promozioni che non interessano. Ma soprattutto si evitano anche tantissimi email truffa che potrebbero recare qualche danno.