I conti di TAS sono ottimi, ma il titolo scende in Borsa. Quando tornare compratori?

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Al 30 settembre i conti di TAS sono ottimi, ma il titolo scende in Borsa. È questa la spiacevole condizione in cui si trovano le azioni dell’azienda attiva nella fornitura di software e servizi per applicazioni bancarie e finanziarie.

I conti dei primi nove mesi dell’anno sono stati molto buoni con ricavi totali per 40,28 milioni di euro, in aumento del 8,4% rispetto ai 37,16 milioni di euro dell’anno precedente. Inoltre l’utile netto è stato di 1,53 milioni di euro in miglioramento rispetto al rosso di 65mila euro dei primi nove mesi dello scorso anno. Anche l’indebitamento netto è sceso a 8,82 milioni di euro, rispetto ai 9,54 milioni euro al 31 dicembre 2019.

La situazione societaria, quindi, è molto buona, ma non trova riscontro nell’andamento delle quotazioni.

I conti di TAS sono ottimi, ma il titolo scende in Borsa: le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Il titolo azionario TAS (MILTAS) ha chiuso la seduta del 2 dicembre a quota 1,45 euro in ribasso del 1,02% rispetto alla seduta precedente.

Come si vede dai grafici seguenti, qualunque sia il time frame considerato la tendenza in corso è ribassista. Andiamo, quindi, a individuare i livelli chiave dove poter entrare in acquisto.

Giornaliero: chiusure superiori a 1,46 euro oppure al raggiungimento di area 1,335 euro.

Settimanale: chiusure superiori a 1,50 euro oppure al raggiungimento di area 1,27 euro

Mensile: chiusure superiori a 1,653 euro oppure al raggiungimento di area 1,177 euro

Time frame giornaliero

Time frame settimanale

Time frame mensile

Approfondimento

Per chi ama scommettere in Borsa e anticipare i mercati questo titolo azionario è ideale per aspirare a enormi guadagni