La seduta del 10 febbraio ha avuto un protagonista assoluto che dal giorno della sua quotazioni a Piazza Affari (3 gennaio 2022) mai aveva guadagnato oltre il 15% in una sola seduta. Stiamo parlando del fantastico rialzo di Iveco Group che potrebbe continuare per ancora un 20%. Eppure l’avventura del titolo sulla piazza azionaria milanese non era iniziata nel migliore dei modi. Nel corso dei primi sette mesi (tra gennaio e luglio del 2022), infatti, le quotazioni di Iveco Group avevano perso circa il 60%. È da gennaio del 2023, però, che il titolo ha dato il meglio di se’ guadagnando oltre il 60% e risultando il migliore titolo del Ftse Mib tra quelli con capitalizzazione superiore ai 500 milioni di euro.

Perché questa esplosione rialzista?

Ecco i dati relativi al 2022: utile netto in crescita a 159 milioni di euro e ricavi consolidati pari a 14,357 miliardi di euro (+13,5%). L’Ebit adjusted ha segnato 527 milioni di euro. Di 1.727 milioni di euro, da 1.063 milioni di euro del 31 dicembre 2021, la liquidità netta delle attività industriali.

Per chi ama i dividendi, invece, non ci sono buone notizie. Queste sono le parole dell’amministratore delegato Marx “Nessuna cedola nel 2023 sul 2022, ma una dividend policy per i prossimi anni, in linea con la best practice delle società di cui Exor è azionista”.

Fantastico rialzo di Iveco Group che potrebbe continuare per ancora un 20%: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Iveco Group (MIL:IVG) ha chiuso la seduta dell’10 febbraio a quota 8,915 €, in rialzo del 15,99% rispetto alla seduta precedente.

Come già detto, mai prima nella sua storia il titolo aveva visto un rialzo così importante in una sola seduta di Borsa aperta. Se a questo aggiungiamo che il rialzo è stato accompagnato da un aumento dei volumi, rispetto alla media dei cinque giorni precedenti, di circa il 750%, ci rendiamo conto di avere assistito a un evento eccezionale.

La proiezione in corso è rialzista e potenzialmente potrebbe raggiungere area 11,129 €. Una conferma in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera superiore a 9,245 €.

I ribassisti potrebbero prendere il controllo della tendenza in corso nel caso di una chiusura giornaliera inferiore a 7,361 €.

