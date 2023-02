E tu lo sai qual è il libro più lungo al Mondo? Questo romanzo è una perla da leggere assolutamente

È il record di tutti i tempi secondo il Guinness World Record, la celebre organizzazione che ogni anno raccoglie i primati più incredibili di tutto il pianeta. L’autore è uno dei più grandi della letteratura.

Prima di scartare l’ipotesi di leggerlo, però, è necessaria una premessa. Moltissime persone che hanno successo nella vita amano leggere. E se ci stiamo lamentando del poco tempo a disposizione, sbagliamo alla grande.

Gli esperti dicono che se utilizziamo bene i tempi morti possiamo coltivare la passione della lettura senza alcun problema. Facendo un rapido calcolo, la casa di librerie giapponese Kinokunija ha sorpreso tutti mettendo nero su bianco alcune cifre: se anziché utilizzare un social network come Facebook ci mettessimo a leggere, avremmo 35 libri in più nella nostra memoria in un solo anno. Il calcolo ovviamente è stato realizzato considerando il tempo medio per abitante. Se tutto ciò è vero, allora dovremo essere molto bravi per leggere il romanzo che batte tutti. E tu lo sai qual è il libro più lungo di tutti?

I dati impressionati di uno scrittore molto amato

Il suo nome è piuttosto emblematico del problema del tempo che abbiamo a disposizione. Si tratta infatti di “Alla ricerca del tempo perduto”, il romanzo stupefacente dello scrittore francese Marcel Proust. Forse dovremmo conoscere alcuni dati per renderci conto della complessità di quest’opera. Secondo una stima media si tratta di circa 3700 pagine, per un totale di più di ben 9 milioni di caratteri suddivisi in 7 libri. Non a caso la stesura dell’opera si è prolungata per più di 15 anni, visto che ha occupato l’autore dal 1906 fino al 1922.

Un’infinità di pensieri e concetti che sarebbe potuta persino diventare più lunga, se consideriamo che l’autore era abituato ad aggiungere molti brani e spunti sulle proprie bozze e che l’autore è morto prima di poter rivedere gli ultimi libri. Ma è stato comunque sufficiente per vedersi premiati dalla celebre rassegna mondiale.

Sintetizzare in poco “Alla ricerca del tempo perduto” non è, come si può immaginare, un’impresa facile. Ma se risulta una lettura imprescindibile per chi vuole approfondire un caposaldo del Novecento, basta sapere che l’opera ricerca il tema costante della precarietà delle cose. Creare, e scrivere, diventano allora un modo per superare il tempo e lo spazio e consegnare le vite degli esseri umani all’eternità garantita dall’arte. Le sensazioni e la bellezza delle cose diventano un modo per dare un senso alla nostra esistenza.

Leggere è una risorsa importante anche per le persone che vanno avanti con l’età. Per questo sono molto utili i consigli sui libri che potremmo regalare ad una persona over 65 per incentivarla a leggere e vedere l’anzianità come una risorsa.

Se rientriamo tra quanti vorrebbero dedicare alle passioni quali la lettura più tempo, allora dobbiamo ricordare che se vogliamo migliorarci non dobbiamo limitarci alle lamentele sulla presenza di troppi impegni. Potremmo invece prendere in prestito i trucchi per adottare gli ottimi propositi che ci siamo prefissati.