Non solo aceto per eliminare gli scarafaggi in casa con metodi naturali: ecco 4 trucchi sconosciuti!

Potrebbe capitarci di rientrare in una casa chiusa da tempo e avere a che fare con un serio problema. Questi insetti attirati dallo sporco e dal cibo sono particolarmente fastidiosi, ma anche potenzialmente pericolosi. Ecco 4 metodi completamente naturali per eliminare le blatte e non riguardano l’aceto!

Purtroppo potrebbero capitarci tantissimi inconvenienti in casa con insetti e animali fastidiosi. Tra questi troviamo sicuramente le blatte, o scarafaggi, che si annidano facilmente. Questi insetti non solo non sono molto amati per il loro aspetto, ma potrebbero anche portare diversi problemi igienici se entrano a contatto con il cibo.

Per evitare che invadano le nostre stanze, bisogna procedere velocemente. Fortunatamente non abbiamo bisogno di prodotti specifici per questi insetti, ma possiamo utilizzare degli ingredienti completamente naturali ed economici. Infatti, solamente quando la situazione è davvero ingestibile, c’è la necessità di rivolgersi a dei professionisti. Uno dei rimedi casalinghi è sicuramente l’aceto, ma non tutti apprezzano il suo odore forte. Ecco 4 metodi naturali per allontare le blatte senza dover ricorrere a costosi prodotti.

Non solo aceto per eliminare gli scarafaggi, ma una giusta pulizia

Per prima cosa dobbiamo capire l’origine di questi insetti. Infatti, potrebbero essere stati attirati da cibi abbandonati in qualche angolo, in particolare se carichi di zuccheri. Il primo passaggio è, quindi, controllare in modo approfondito la cucina e le dispense. Gli scarafaggi tendono ad annidarsi in luoghi umidi e poco illuminati. Per questo motivo, controlliamo anche il bagno, in particolare fughe e pavimenti, e dove teniamo la spazzatura. Facciamo sempre un controllo per evitare la formazione di questi insetti.

Le blatte sono pericolose per noi poiché potrebbero causare allergie e sono, comunque, portatrici di parassiti e malattie. Anche i prodotti chimici utilizzati per ucciderle, però, potrebbero essere tossici. Ci sono diversi metodi naturali

per allontare gli scarafaggi e procedere ad una disinfestazione fai da te.

Semplice acqua e sapone per allontanare le blatte velocemente

Non solo aceto per eliminare gli scarafaggi, ma anche qualche soluzione più profumata. Il primo ingrediente da utilizzare contro questi insetti è sicuramente il sapone di Marsiglia. Ci basterà creare una soluzione composta da acqua e sapone e mettiamola all’interno di un contenitore con spruzzino. Spruzziamola, poi, sugli angoli della casa e nei punti dove abbiamo notato possibili scarafaggi. Questi spariranno in pochissimo tempo.

Non tutti sanno, inoltre, che l’erba gatta è un altra pianta utilizzata per allontanare le blatte. Questi insetti non la sopportano proprio e per questo si allontanano se ne vengono a contatto. Mettiamo i vasetti negli angoli interessati dagli scarafaggi e questi scompariranno immediatamente.

I migliori alleati direttamente dalla cucina

Altri alleati contro questi insetti arrivano direttamente dalla nostra cucina. Rosmarino, alloro e aglio, infatti, sono degli repellenti naturali molto potenti. Gli scarafaggi odiano il loro odore e si allontaneranno subito se gli usiamo nel modo giusto. Ci basterà fare dei mazzetti di rosmarino o alloro e sistemarli nelle aree infestate. Per l’aglio ci basterà metterne qualche spicchio, sempre nelle zone colpite.

Infine, se vogliamo creare una trappola mortale per gli scarafaggi possiamo utilizzare due ingredienti economici, come il bicarbonato di sodio e lo zucchero. Creiamo un composto, mescolando i due ingredienti, e cospargiamolo nei punti dove sono presenti le blatte. Queste ingeriranno la nostra soluzione, che per loro è tossica. In questo modo elimineremo il problema velocemente.