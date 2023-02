Ottima carne a poco prezzo: 3 tagli buonissimi ed economici per una cena da re senza spendere un occhio della testa

Vedi sempre le stelle quando vai a fare la spesa al supermercato? È perché non scegli i 3 tagli di carne più convenienti e gustosi che ci siano!

Cosa facciamo da mangiare stasera? Chissà volte ci siamo posti questa domanda, scegliendo di cucinare un secondo piatto di carne. Quest’ultima, infatti, è uno degli ingredienti principali della dieta mediterranea, sempre presente anche nell’alimentazione degli sportivi.

Va detto, però, che non tutta la carne è uguale. Tra i tanti tagli che possiamo acquistare dal macellaio, alcuni sono sicuramente più pregiati di altri, e spesso costano un occhio della testa.

Basta pensare alla tartare di Chianina, che arriva a costare anche 30 euro al chilo. Oppure una tagliata di manzo, che al banco potremmo pagare anche 29 euro al chilo.

Invece di continuare a lamentarci dei prezzi sempre più alti, però, dovremmo iniziare a farci furbi da subito. Non strabuzzeremo più gli occhi di fronte allo scontrino, se solo impareremo a riconoscere la carne davvero buona tra quella economica. Esistono, a tal punto, alcuni tagli di carne a dir poco squisiti, e che vantano prezzi davvero concorrenziali. Ecco cosa mettere nel carrello quando andiamo a fare la spesa.

Ottima carne a poco prezzo: 3 tagli buonissimi ed economici da acquistare per fare grandi affari al supermercato

Mettere da parte i soldi a fine mese è sempre più complicato in questo periodo. Per prima cosa è importante imporsi un budget massimo da non superare, come solo le persone più intelligenti fanno.

E, quando arriviamo al banco del macellaio, ecco cosa dobbiamo scegliere.

Buonissimi anche su crostini croccanti

Avete mai assaggiato i fegatini? Che siano di pollo o suino, i fegatini sono davvero sfiziosissimi, e soprattutto versatili. Con questi potremo preparare secondi piatti regionali, come i fegatini alla veneta, ma anche dei buonissimi crostini ottimi come antipasto sfizioso da mettere al centro della tavola.

Il prezzo medio dei fegatini è di 5-6 euro al chilo, e spesso si possono trovare anche a prezzi inferiori, davvero difficili da battere!

Perfette per il pranzo della domenica

Chi cerca ottima carne a poco prezzo deve assolutamente acquistare le sovracosce di pollo. Anche questa volta il prezzo medio è di circa 4 euro al chilo, e ci porteremo a casa un prodotto assolutamente soffice, gustoso e saporito.

Non sono in tanti a saperlo, eppure le sovracosce sono una delle parti più morbide e tenere del pollo. Con questo taglio di carne si può fare praticamente di tutto, persino un pollo al curry profumato davvero memorabile.

Un vero asso nella manica per sportivi e non solo

Un’altra carne ottima, ricca di vitamine e minerali essenziali, è quella di tacchino, una delle più consumate anche dagli sportivi. Le proteine di alto valore biologico presenti in questa carne e il basso contenuto di calorie, infatti, la rendono un alimento perfetto per chi è attento alla propria linea e salute. Oltre ad essere facilmente digeribile, è particolarmente buona, anche nella versione di affettato.

Per questo è uno di quegli alimenti che non dovrebbe mai mancare nel nostro frigorifero.