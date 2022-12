Bellissimi addobbi natalizi da fare a casa con i bambini con rotoli di carta e materiale di riciclo

L’aria di festa si respira in città e borghi. Luminarie, presepi e mercatini sono molto belli da vedere. In casa possiamo arricchire l’albero di Natale o l’arredamento con qualche semplice addobbo economico. Vediamo adesso come.

Addobbare la casa e l’albero di Natale è più divertente se si fa con i bambini. Specialmente se sono a casa perché hanno il raffreddore, teniamoli occupati. Bastano pochi materiali per creare degli oggetti carini.

Pensiamo ai rotoli di carta igienica. Spesso li teniamo da parte per i lavoretti dell’asilo oppure perché sono utili in giardino. Basta riempirli di terra e mettere dei semini. Quando spuntano i germogli trasferiamoli in un vaso. Per decorazioni natalizie carine, prendiamo due rotoli e tagliamoli come fossero un salame da affettare.

Bellissimi addobbi natalizi da fare a casa con i bambini con materiale di riciclo

Ricaviamo tante striscioline da mezzo centimetro, alcune pieghiamole leggermente a metà e formiamo un fiore. Le altre le lasciamo come sono e le allarghiamo un po’ nel centro. Mettiamole negli spazi tra i petali già formati e componiamo una bella stella di Natale. Per mantenere meglio la forma possiamo incollare le varie estremità.

Prendiamo ora due ciotole. In una versiamo colla vinilica e nell’altra dei glitter. Immergiamo la nostra stella di carta prima nella colla e poi nei brillantini. Passiamo un nastro e appendiamo il nostro addobbo.

Come fare un bellissimo gnomo

Nei mercatini natalizi a volte si vedono tanti gnomi. Si possono mettere sul camino, sopra un mobile e sui divani. Quelli grandi e pesanti possono servire da fermaporta. Con i bambini potremmo fare a casa uno gnomo utilizzando:

calzettoni spaiati;

spaiati; materiale da imbottitura o sale grosso;

o sale grosso; un gomitolo di lana bianca;

bianca; due gambaletti o un collant vecchio;

vecchio; cartoncino ;

; colla a caldo.

Cominciamo con il disegnare un cerchio sul cartoncino usando un bicchiere. Ritagliamolo. Ora tagliamo a metà un calzettone e infiliamo il cartoncino rotondo fino alla punta chiusa. Inseriamo cotone o sale grosso o imbottitura e leghiamo la parte in alto.

Tagliamo ora un pezzo di collant o prendiamo il gambaletto. Inseriamo anche in questo materiale un po’ di imbottitura e formiamo una pallina. Annodiamo.

Ora prendiamo una ventina di fili di lana. Ognuno dovrebbe misurare 20 cm. Raggruppiamoli e pieghiamoli. Incolliamo la barba finta al nostro gnomo e applichiamo anche la pallina. Sarà il suo naso.

Con l’altra parte del calzettone ricaviamo un triangolo. La base dev’essere stretta e i lati più lunghi. Incolliamo questi e inseriamo del cotone idrofilo o imbottitura a piacere. Mettiamo altra colla sui bordi e facciamo aderire il cappello sulla testa del nostro pupazzo.

Un omino di pan di zenzero da appendere o giocarci

Tra i dolci natalizi ci sono i biscotti speziati. Facciamo un omino di pan di zenzero tradizionale finto. Usiamo un guanto vecchio di lana marrone e togliamo il dito medio. Tagliamo a metà il mignolo. Inseriamo un po’ di cotone idrofilo e cuciamo le aperture. Annodiamo poi un nastrino formando la testa. Ora basterà cucire dei bottoncini neri per gli occhi oppure incollare delle palline. Possiamo usare la colla glitterata per fare la bocca e la finta glassatura.

Questi bellissimi addobbi natalizi da fare a casa con i bambini rallegreranno l’albero e ci faranno risparmiare.