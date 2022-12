Solita tavola per Capodanno? Ecco idee per addobbare le sedie e stupire gli ospiti

Nel periodo delle feste la casa si riempie di addobbi e decorazioni. L’albero e il presepe sono i protagonisti. Pure la tavola dove mangiare pranzi e cene con gli ospiti è più bella. Oltre a centrotavola e a segnaposti, si possono realizzare con il fai da te anche coprisedie. Scopriamo come

Trascorso il Natale ci si appresta a festeggiare ancora per qualche giorno con amici e parenti. Pranzi e cene insieme sono rallegrati da una tavola ben apparecchiata. Possiamo anche mettere dei segnaposto semplici fatti da noi. Pensiamo a dei tappi di sughero con rametti di rosmarino, utile non solo in cucina. Per il centrotavola candele, pigne e altre decorazioni renderanno piacevole il pasto.

Se vogliamo accogliere bene gli ospiti e stupirli con il fai da te possiamo pure realizzare dei coprisedie.

La prima idea è facilissima e d’effetto. Procuriamoci lunghe strisce di stoffa con motivo scozzese, a quadretti.

Solita tavola per Capodanno? Ecco idee per addobbare le sedie in modo elegante o spiritoso

Se il tessuto non presenta sfilacciature usiamolo così, altrimenti ripieghiamo i bordi e diamo dei punti a mano o con la macchina da cucire. Ora avvolgiamo la spalliera della sedia, badando a lasciare ai lati la stessa lunghezza. Annodiamo le strisce e facciamo un bel fiocco. Possiamo adesso inserire nel mezzo un rametto di pungitopo, vero o finto.

Per ottenere un aspetto più elegante usiamo del velo rosso. Facciamo nodo e fiocco e inseriamo delle piccole pigne.

Un coprisedia spiritoso si può fare con il pannolenci. Prendiamone di colore rosso e un po’ di colore bianco. Avremo bisogno anche della lana bianca. Misuriamo la larghezza della spalliera e l’altezza. Aggiungiamo ai lati 3 cm. Tracciamo con la matita il quadrato o il rettangolo sul tessuto.

Ora dagli spigoli in alto tracciamo linee oblique, in modo da formare un triangolo. Ritagliamo questa specie di casetta e poggiamola su altra stoffa. Ottenuti due pezzi, cuciamoli oppure incolliamoli. Ora ritagliamo una striscia della stessa larghezza. L’altezza sarà di 10 cm. Incolliamola alla base. Sarà la bordura del cappello coprisedia.

Altri spunti

Avvolgiamo una mano con dei fili di lana. Annodiamo il centro e tagliamo con le forbici le estremità chiuse. Cuciamo il pon pon alla punta del cappello. Ora inseriamolo alla spalliera della sedia. Possiamo arricchire il coprisedia con altre decorazioni in pannolenci, come pois, foglie di agrifoglio.

Per realizzare un altro tipo di coprisedia ritagliamo solo il quadrato o rettangolo in base alle misure della spalliera, più qualche centimetro ai lati. Cuciamo o incolliamo 3 bordi e poi ritagliamo due strisce di raso bianco. Faremo un incrocio tipo nastro dei pacchi. Con altra stoffa o panno faremo un fiocco da applicare nel centro.

Se si è bravi nel disegno, si possono ricavare anche forme come pupazzi di neve e renne. Ritagliamole dal tessuto bianco o marrone e incolliamole.

Si potrebbero pure applicare delle tasche sul coprisedia, cucendo stoffe rettangolari. Vi inseriremo poi un pensierino, tipo un biglietto di auguri, dei dolcetti ecc.

