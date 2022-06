Famoso per i suoi faraglioni e le acque cristalline questo borgo è il luogo perfetto per spendere poco in vacanza e mangiare bene

Tra pochi giorni inizierà l’estate. Insieme alla primavera, questa stagione rappresenta il periodo che dedichiamo maggiormente ai viaggi e alle gite fuori porta. Complici i rincari e l’innalzamento del costo generale della vita, sempre più persone prestano attenzione alla spesa anche per quanto riguarda viaggiare. Fortunatamente, guardando bene tra le offerte è possibile trovare luoghi meravigliosi in cui possiamo risparmiare e mangiare divinamente sia in Italia, sia all’estero. Oggi abbiamo deciso di restare in Italia e svelare una meta incantevole nota soprattutto per le sue bellezze naturali.

Spiagge stupende in questo borgo siciliano

In provincia di Trapani, sorge un piccolissimo borgo marinaro chiamato Scopello. Questo luogo è una tappa imperdibile per chi decide di visitare la provincia di Trapani e le sue meraviglie. Chi ama la natura incontaminata qui non può restare deluso. Scopello è famoso nel Mondo per i suoi faraglioni, ovvero delle formazioni rocciose che emergono dal mare. Tutto intorno vedremo un mare cristallino davvero mozzafiato.

Chi viene a Scopello rimane incantato dal mare e dalle sue incantevoli spiagge. Ogni anno turisti provenienti da tutto il Mondo si recano qui alla scoperta delle sue bellezze. La spiaggia dei faraglioni è probabilmente la più conosciuta ed apprezzata. Un mare azzurro e limpidissimo contraddistingue questa baia in cui potremo rilassarci vedendo i faraglioni davanti a noi. Questa piccola spiaggia è perfetta anche per chi ama fare immersioni.

Un’altra spiaggia imperdibile è Cala Mazzo di Sciacca. Questa caletta ci riserva stupende acque trasparenti e qui sabbia e ghiaia chiarissime si alternano. Il tutto è circondato da una ricca vegetazione che ci restituisce una sensazione di pace indescrivibile.

Il borgo, il baglio e la tonnara

Il fulcro del centro storico di Scopello è Piazza Nettuno attorno alla quale si sviluppano le abitazioni. Sarà stupendo concedersi una tranquilla passeggiata tra le viette del borgo ricche di botteghe, negozi di souvenir e ristoranti. Famoso per i suoi faraglioni e le acque turchesi, Scopello è anche conosciuto per il baglio, edificato intorno al 1600. Trattandosi di un borgo marinaro, la tonnara di Scopello risalente al XIII secolo rappresenta il simbolo del luogo. Sopra la Tonnara possiamo vedere 2 torri di epoche diverse. Al costo di 4 euro possiamo ammirare e visitare l’edificio, ma anche godere di un panorama mozzafiato sul mare e immergerci in acque limpidissime.

Perché scegliere Scopello

La Sicilia è patria del buon cibo. Qui potremo assaporare il pesto alla trapanese, le sarde a beccafico e la bottarga di tonno. Da non perdere ci sono anche il tipico cous cous alla trapanese e il delizioso pane cunzato. Scopello è la meta da scegliere non solo per mangiare bene, ma anche per chi vuole risparmiare senza rinunciare alla bellezza. Prenotando ora per agosto potremo trovare voli e strutture con colazione inclusa a partire da 100 euro. Se viaggiamo a luglio o a settembre i prezzi sono inferiori e potremo soggiornare spendendo intorno ai 70 euro per notte.

