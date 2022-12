Fai attenzione a dove nascondi i tuoi oggetti preziosi in casa durante le feste natalizie

Hai gioielli, soldi o articoli delicati in casa ma non hai una cassaforte? Ecco dove potresti nascondere tutto per essere sicuro di non subire furti.

Le feste di fine anno ci vedono sempre indaffarati in mille faccende. Tra pranzi e cene dai parenti, giri fuori porta e vacanze in località lontane, capita spesso di stare fuori casa.

Questo potrebbe creare campo libero a tutti quei malintenzionati che, durante le feste, iniziano a grattarsi le mani. In questi periodi, infatti, i furti in appartamento sono sempre più numerosi, per il viavai generale che c’è in giro.

Questa confusione e questa tendenza ad uscire di casa corrispondono a lasciare campo libero ai ladri. Ecco perché sarebbe il caso di iniziare, da subito, a pensare a come proteggere la propria casa.

Non stiamo parlando solo di allarmi e sistemi antifurto, ma di qualcosa di più strategico. Per evitare che i ladri facciano razzie nel nostro appartamento, dovremmo attuare un piano che nessuno potrebbe decifrare. Stiamo parlando di trovare i migliori nascondigli per i nostri oggetti.

Di seguito ecco alcuni suggerimenti utili con cui riusciremo a tenere all’oscuro dai ladri i nostri beni più preziosi, sia in termine di valore economico che affettivo.

Fai attenzione a dove nascondi i tuoi gioielli, soldi e altri articoli preziosi in casa per tenere tutto in sicurezza

Nel ponte tra Natale e Capodanno, molte persone si organizzano per partire per qualche giorno di vacanza. Alcuni prenotano un viaggio low cost, altri invece non badano a spese pur di passare un ultimo dell’anno coi fiocchi.

In questo clima si sfregano le mani i ladri, che potrebbero già aver messo gli occhi sul nostro appartamento.

I nascondigli migliori per gli oggetti a cui teniamo di più

Fortunatamente esistono dei posti “segreti” in cui i ladri non penserebbero mai di guardare, e che garantiranno davvero la sicurezza ai nostri beni.

Il primo posto in cui nessun ladro cercherebbe mai qualcosa di prezioso è il mobile del bagno. In questo luogo mettiamo sempre tutto ciò che riguarda la cura del corpo e del viso. Per fare qualche esempio, ci riferiamo a shampoo e balsamo, fino ai rasoi, ai detergenti, alle creme e tanto altro ancora.

Ecco perché questo mobile potrebbe essere un nascondiglio davvero ottimo per i nostri oggetti preziosi. Ovviamente sarà bene non lasciare il tutto in vista, ma magari nasconderlo in un sacchettino di stoffa o in una scatoletta da inserire, poi, nell’armadietto.

Questo nascondiglio è, se possibile, ancora più sicuro

Se non ha mai nascosto i tuoi soldi dietro al battiscopa non puoi dire di sapere cosa sia la vera furbizia. Oltre a pulirlo correttamente per evitare che la polvere si depositi, il battiscopa sarà anche un luogo perfetto per occultare il tuo denaro o altri piccoli oggetti. Se fai attenzione a dove nascondi i tuoi beni, ci saranno ben poche probabilità di subire furti eventuali. In particolare, basterà che, dietro al battiscopa, sia presente una piccola nicchia, luogo perfetto e molto sicuro per nascondere tutti gli articoli o prodotti.

Il cassetto nascosto

La terza opzione potrebbe essere la più comoda se hai un PC fisso. Spesso, infatti, sotto ai PC è presente un piccolo cassetto, che quasi si mimetizza col PC. Anche questo, infatti, sarà un ottimo nascondiglio per i nostri piccoli oggetti. In conclusione, fai attenzione a dove nascondi i tuoi oggetti più cari, in modo da non ricevere brutte sorprese.