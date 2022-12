Quali pesci economici conviene comprare per Capodanno per fare bella figura spendendo poco?

Spesa dell’ultimo minuto e non sappiamo cosa comprare? Il Cenone a base di pesce è quasi una tradizione, ma cosa scegliere che non costi un salasso? Vediamo quali sono i pesci più economici tra cui scegliere.

Quando si parla di pesce fresco o surgelato pensiamo subito a quanto dovremo sborsare dal portafoglio. Il pesce è un prodotto pregiato il cui consumo spesso pesa parecchio sulle tasche degli italiani. Ma come esistono tagli meno pregiati della carne ci sono specie di pesce più economiche. Parliamo sia di quelle definite povere, ma anche di alcune tipologie che neanche consideriamo. Ingannati dai prezzi del pesce surgelato spesso non sappiamo che esistono pesci gustosi e pregiati a prezzi accessibili.

Quali pesci economici conviene comprare per Capodanno ad un buon rapporto qualità prezzo

Il pesce è un po’ come le verdure, più si mangia di stagione e più si può risparmiare. Il prezzo del pesce decongelato può trarci in inganno perché non consideriamo mai stagione e provenienza. Poi, ovviamente ci sono sempre quelle specie reperibili tutto l’anno che grazie alle grosse quantità pescate costano meno. Pensiamo alle sardine e alle alici, ma anche allo sgombro, un pesce spesso sottovalutato ma molto buono. Si tratta sempre di pesce azzurro, quindi ricco di omega 3 che può sostituire nelle preparazioni le solite alici. Il prezzo al kg si aggira tra i 5 e i 6 euro, un vero affare.

Anche i moscardini sono dei molluschi buonissimi e con un ottimo rapporto qualità prezzo, 9 euro al chilo circa. Decisamente molto più economici del polpo verace che costa intorno ai 30 euro. Un po’ come calamari e seppie, sempre a prezzi accessibili e che si prestano a tante ricette. Stessa cosa con mazzancolle e gambero rosso o scampo italiano, tutti crostacei freschi. Se vogliamo servire dei gamberi freschi scegliamo le mazzancolle, costano intorno ai 25 euro al chilo. Non sono proprio economiche, ma paragonate ai 45 euro medi di scampi e gambero rosso vanno più che bene.

Cozze, fasolari, vongole e cannolicchi sono un vero affare

I frutti di mare sono perfetti da servire ad una cena di pesce anche di quelle organizzate all’ultimo momento. Si trovano quasi sempre in pescheria, c’è ampia scelta anche sulla provenienza e i prezzi sono convenienti. Pensiamo alle cozze che hanno un prezzo di 4 o 5 euro al chilo, o anche ai fasolari. Anche se tanti rinunciano alle cozze perché bisogna sempre pulirle prima di mangiarle e può risultare faticoso. Però se chiediamo in pescheria di utilizzare la centrifuga apposita o sfruttiamo il trucco dei pescatori, pulendole con il sale.

Poi ci sono le vongole veraci che ora si possono trovare a meno di 14 euro al chilo. Anche i cannolicchi in questo periodo dell’anno non hanno costi troppo elevati, anche se prevedono una preparazione più lunga. Cucinarli è veloce, ma pulirli e spurgarli per bene richiede diverse ore che spesso non abbiamo. Ecco quali pesci economici conviene comprare per Capodanno senza dover spendere una fortuna.