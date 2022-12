Scegli una di queste 3 borsette, sono perfette per risplendere nell’ultima notte dell’anno

La sera di Capodanno non mancherai di pensare a un look che ti permetterà di brillare. E non dimenticherai, certamente, un accessorio come la borsetta. Ma quale scegliere? Eccone tre perfette per l’occasione.

A Capodanno, sia che tu sia invitata a una festa o che la organizzi a casa tua, vorrai essere elegante. Per cui non penserai solo al cenone ma anche, e molto di più, al tuo abbigliamento. Festeggerai quindi degnamente la notte del 31 dicembre con un bel vestito. E delle scarpe molto femminili, con tacco alto. Non mancherai di truccarti di tutto punto e di indossare gioielli. Ma alla borsa hai pensato?

La notte di San Silvestro vuole un accessorio che, senza dubbio, si abbini al tuo look. Ma deve essere anche pratico e, al contempo, non ingombrante. A Capodanno, infatti, meglio lasciare a casa le borse che si usano nel quotidiano e che sono ricche di documenti, ombrelli, bottigliette d’acqua. Per la festa basta il necessario, come il portafoglio e il cellulare. Ossia ciò che entrerà molto facilmente in una borsa da sera. Eccone tre proposte, su cui puoi orientare la tua scelta.

Scegli una di queste 3 borse da sera: la prima è l’intramontabile pochette

Per la sera del 31 dicembre puoi puntare su un intramontabile accessorio che è un classico dell’eleganza. Si tratta della pochette, che è forse la borsa da sera più elegante e apprezzata tra tutte e che non passa mai di moda. Le sue piccole dimensioni non ingombrano ma, allo stesso tempo, permettono il trasporto di oggetti personali indispensabili. Grazie anche alla sua forma rettangolare, che la rende spaziosa. Con una pochette non avrai il problema del manico che scivola sul vestito. Potrai abbinarla al tuo look anche con un tocco glamour, scegliendola glitterata e scintillante.

La borsa con catena

Un altro modello su cui puoi puntare la tua scelta è quello della borsetta con manico lungo in catena. Questa può essere in genere dorata o argentata, indipendentemente dal colore del corpo della borsa. Puoi indossarla a spalla o a tracolla ma non devi mancare di tenere a mente un consiglio fondamentale. Quando scegli una borsa con catena, evita di appesantire il tuo look con gioielli appariscenti. La catena ricopre la funzione di gioiello già di per sé, per cui aggiungere bigiotteria potrebbe trasformare il tuo aspetto da elegante a volgare.

Il modello con cintura

Se trovi scomoda la pochette e la catena non ti piace, puoi scegliere una borsetta con manico a cinturino in pelle. Ma non indossarla a tracolla, stile scolaretta. La serata è elegante per cui la dovrai tenere sulla spalla. La migliore, per l’occasione, può essere una piccola borsa in pelle in nero laccato. A cui potrai abbinare scarpe nere laccate decollètè a tacco alto. Dunque, se al tuo look manca la borsa per la festa, scegli una di queste 3 e non sbaglierai.