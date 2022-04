Vivere una vita sana è fondamentale per riuscire non solo a stare bene fisicamente, ma anche a star bene dal punto di vista mentale. Per poter raggiungere questo obiettivo, allora, dovremmo fare sempre estrema attenzione a leggere e interpretare bene i segni che il nostro corpo ci comunica.

Piccoli e innocui dolori o fastidiose sensazioni ricorrenti vengono spesso trascurati senza pensare che potrebbero, invece, essere importanti sintomi rivelatori. Un esempio tra questi potrebbe essere una leggera sensazione di formicolio alle dita della mano.

Alcune combinazioni a cui fare molta attenzione

Questo sintomo, talvolta semplicemente ignorato, spesso si accompagna ad altre sensazioni e, assieme, rivelerebbero la presenza di ben altro. Tra la sintomatologia troviamo, ad esempio, una leggera perdita della sensibilità: si tratta di un graduale scomparire della sensazione del tatto e della distinzione fra caldo e freddo che parte dalle dita e si estende per tutta la mano. Oppure, invece, un cambiamento repentino della temperatura delle mani, che risulta peculiare quando non c’è corrispondenza col clima dell’ambiente circostante.

Alcune volte, poi, il formicolio è seguito da una sensazione di debolezza o di perdita di forza che può intralciare anche i movimenti più semplici. Presentandosi periodicamente o in modo continuato, questo porta con sé la sensazione che gli oggetti possano sfuggirci di mano in ogni momento. Ultima, ma non per importanza, potrebbe anche essere una forte sensazione di dolore che compare in generale all’inizio del formicolio.

Facciamo molta attenzione a formicolio e intorpidimento delle mani perché potrebbero essere i primi sintomi di alcuni mali da tenere sott’occhio

Quando ci troviamo di fronte a questi sintomi in concomitanza del formicolio alle estremità potremmo avere a che fare con una serie di patologie davvero fastidiose. Prima fra tutte la sindrome del tunnel carpale: mediante pressione sui nervi si può provare sconforto e dolore acuto a seguito di una postura errata. Un altro problema potrebbe riguardare dei disturbi della circolazione, che sono molto pericolosi, soprattutto quando ignorati o non diagnosticati in tempo. Oppure, ancora, i sintomi potrebbero essere associati ad alcune infezioni, a una carenza di vitamine o, in alcuni casi, a dei veri e propri attacchi in panico.

In qualunque caso, sebbene possa essere utile conoscere le possibili cause, non dovremmo mai cercare di effettuare un’autodiagnosi senza le dovute competenze. Nel caso il formicolio non migliori e, anzi, persista per qualche settimana, sarà imperativo rivolgersi subito a un medico o a uno specialista. Soprattutto in quei casi in cui influisce negativamente sul ciclo del sonno o inizia a diffondersi e a spostarsi anche in altre parti del corpo. Proprio per questi motivi, allora, facciamo molta attenzione a formicolio e intorpidimento perché in alcuni casi non andrebbero mai ignorati.

