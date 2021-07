Bisogna sempre stare attenti a quello che ci dice il nostro corpo. Soprattutto una volta superati i 50 anni, possono iniziare a sorgere dei problemi che, se ignorati, possono diventare gravi.

Cerchiamo quindi di ascoltare i primi sintomi di disturbi quali ipertensione o colesterolo alto ed agire di conseguenza. Per farlo, però, dobbiamo stare attenti a tanti aspetti diversi. Oggi vedremo una maniera di ridurre i nostri problemi in maniera semplice. Ecco il metodo efficacissimo per tenere a bada pressione alta e colesterolo.

Le considerazioni importanti

La prima cosa da sapere è che bisogna innanzitutto rivolgersi a canali ufficiali. Quindi seguiamo le linee guida del Ministero della Salute ed effettuiamo spesso visite specialistiche.

La cosa più importante da sapere, per ridurre i problemi di ipertensione e pressione alta, è la lista dei fattori di rischio. Sappiamo che i principali, oltre a genetica ed età, sono: mancanza di attività fisica, dieta errata, stress, ed eccessivo utilizzo di alcool o fumo.

Cosa fare

Il consiglio principale è di andare da un medico che ci indicherà quali sono i nostri problemi principali e le maniere per combatterli. Una volta che ci sarà indicata la strada, però, starà a noi seguirla a dovere.

Quindi, la cosa fondamentale è organizzare bene tutti i passi per migliorare il nostro stile di vita. Ad esempio, se sappiamo che esageriamo con gli spuntini fuori pasto, organizziamoci per eliminarli dalla nostra dieta in maniera progressiva. Se il problema è l’alcool, facciamo la stessa cosa con birra e vino.

Periodicamente, facciamo visite di controllo. Monitoriamo i nostri risultati. Ogni settimana, ad esempio, contiamo quanti bicchieri di vino abbiamo bevuto e, se ne notiamo qualcuno di troppo, assicuriamoci di ridurne il consumo settimana dopo settimana. Poniamo obiettivi misurabili e controlliamoli di continuo.

Ecco il metodo efficacissimo per tenere a bada pressione alta e colesterolo. Un regime molto stringente dove i risultati vengono misurati volta per volta, in modo da arrivare alla visita successiva migliori di come siamo partiti.

Approfondimento

