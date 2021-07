La vista è uno dei sensi più preziosi per condurre la vita a pieno. Quando ci sono problemi di vista, non ci sentiamo più sicuri nel guidare un veicolo, attraversare la strada o anche evitare di cadere per non aver visto in tempo lo scalino.

Ma come accorgersi che qualcosa non va? Bisognerà fare attenzione alla pressione oculare per scongiurare guai seri che possono compromettere la vista.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Cosa vuol dire pressione oculare?

Gli occhi hanno una una pressione oculare, un valore di quella interna superiore alla media è un campanello d’allarme per l’ipertensione. In questi casi è bene affidarsi ad uno specialista che possa fare il possibile per stabilizzare la pressione ai livelli standard.

La pressione alta degli occhi, al di sopra del valore tra i 18 e i 20 mmHg, può causare danni irreversibili. Alcuni dei sintomi più comuni sono i frequenti mal di testa, dolore sull’arco sopraccigliare e in casi più gravi vi è un evidente disturbo della vista.

L’esame a cui sottoporsi è quello della misurazione del tono oculare, la tonometria. Questa aiuterà a capire se si soffre di pressione alta oculare grazie a un riferimento dell’equilibrio tra secrezione di umore acqueo e il deflusso dello stesso.

Facciamo attenzione alla pressione oculare per scongiurare guai seri che possono compromettere la vista

Dopo aver effettuato questo esame, sarà il medico a informare il paziente di un eventuale pressione alta che dovrà assolutamente essere controllata per evitare l’insorgenza di malattie gravi come il glaucoma. Una delle patologie degenerative che riduce il campo visivo e se non viene curata in tempo e che porta progressivamente alla cecità.

Avere la pressione degli occhi regolare, permette di conservare più a lungo le condizioni anatomiche ottimali per la refrazione che permette una corretta visione.

Ci sono alcuni fattori che possono condizionare la pressione dell’occhio:

consumo eccessivo di alcolici o caffeina

eccessivo esercizio fisico

malattie cardiache

determinati farmaci come i cortisonici

traumi oculari come ferite

malattie oculari

molto stress

gravidanze a rischio

fumo

diabete

pressione alta

alimentazione ricca di grassi e zuccheri

Tra questi fattori elencati ci possono essere variabili che possono essere modificate con corrette abitudini e alcune che possono essere fattori ad alto rischio. Con le dovute prescrizioni del medico potremo essere assistiti ed evitare per tempo l’insorgenza di malattie.