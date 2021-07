Negli ultimi anni il consumo di farmaci è cresciuto in Italia e nel mondo. Lo stile di vita sempre più veloce e stressante, l’inquinamento e la mancanza di riposo aumentano a dismisura il rischio di malattie. In molti casi, però, la soluzione migliore non è quella di aumentare la quantità di medicinali da assumere. Ci sono dei prodotti molto comuni che se da un lato ci aiutano, dall’altro ci espongono a patologie bene più gravi. E facciamo attenzione a questi due comunissimi farmaci, mettono a rischio il cuore. Vediamo perché e le soluzioni per sostituirli con rimedi naturali.

Attenzione a non esagerare con gli antidolorifici

Una ricerca scientifica condotta da un gruppo di studio danese in collaborazione con l’Università di Stanford sottolinea i pericoli degli antidolorifici più comuni. In particolare di quelli a base di diclofenac, probabilmente i più diffusi in commercio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'unico integratore naturale che ti fa perdere peso in estate SCOPRI IL PREZZO

Dallo studio emerge che chi utilizza molto spesso questi antidolorifici ha un rischio superiore del 50% di incorrere in malattie come ictus e infarti. Per questo motivo dovremmo ridurne il consumo o addirittura eliminarli, quando possibile.

Facciamo attenzione a questi due comunissimi farmaci, mettono a rischio il cuore: i pericoli dei medicinali per curare lo stomaco

Di recente anche l’Ema, l’Agenzia Europea che si occupa di farmacovigilanza, ha messo nel mirino un’altra tipologia di farmaci, quelli a base di domperidone.

Tutti li conosciamo perché vengono prescritti per curare i disturbi della digestione e le patologie dello stomaco. In pochi, però, sanno che questi medicinali possono causare aritmie e che diventano pericolosissimi se usati per lungo tempo o in dosi eccessive.

Per questo i medici consigliano di usarli soltanto in caso di nausea e vomito e di scegliere rimedi naturali per i dolori più leggeri. Anche in questo caso la natura può aiutarci. In molti casi basta un cucchiaino di achillea per digerire bene ed eliminare gonfiore e bruciore di stomaco.

Ovviamente, per qualsiasi disturbo, dolore o patologia, è sempre meglio rivolgersi al proprio medico di base o ad uno specialista ed evitare l’automedicazione.