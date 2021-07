Ormai si sa che con il primo figlio le ansie sono tante. Infatti, quando il neonato ha la febbre, i genitori entrano in una sorta di agitazione, a volte ingiustificata. I poveri pediatri, quelli sensibili, cercano di rassicurare i genitori che sembrano essere in preda al panico. Vediamo insieme quali sono i modi per attenuare questa agitazione. Ecco gli infallibili rimedi per fare abbassare la febbre al nostro bambino.

Febbre

Insomma, avere la febbre non è come avere una malattia. Questa infatti, è una naturale reazione difensiva del corpo. A volte, basta che il neonato sia stato per ore in un ambiente caldo, per far comparire la febbre. Certo, la febbre alta crea agitazione. I genitori infatti, temono che, essendo così piccolo, non sia in grado di fronteggiare un’alta temperatura.

Self-control

Non c’è però da preoccuparsi. Anche i bambini piccoli possono avere la febbre alta e sono in grado di superarla. Allontaniamo il pensiero che il bambino possa avere una malattia grave. Questo perché, altrimenti, non saremo efficaci nell’intervenire. Spesso, l’aumento della temperatura dipende da infezioni delle prime vie aeree. In quei casi, la febbre può salire anche oltre i 40 gradi. Niente paura, guariranno senza compromettere la salute dell’intero organismo.

Osservazione

Il consiglio è quello di osservare il comportamento del bambino e rendersi conto di come sta. Se è spento o pallido. Se si mostra vivace o invece eccessivamente calmo. Un altro indice da controllare è quello di capire se mangia o se piange continuamente. In questo caso, una tachipirina potrebbe essere un primo intervento importante. Prima di qualsiasi decisione, però, è consigliato rivolgersi al proprio pediatra di fiducia.

Piccoli interventi da fare subito

Quindi, se la febbre è molto alta nel bambino, le cose da fare sono queste. Farlo riposare e tenerlo in un ambiente fresco. Non coprirlo assolutamente anche se manifesta i brividi. Cercare di idratarlo a piccoli sorsi con acqua o succo di frutta. Evitare di forzarlo a mangiare. In ultimo e primo d’importanza fare delle spugnature di acqua fresca sui polsi, inguine e fronte.

Ecco gli infallibili rimedi per fare abbassare la febbre al nostro bambino

L’effetto della tachipirina, consigliata dal pediatra, e le nostre attenzioni faranno sentire subito meglio il bambino. Tutte le angosce delle mamme, come descritto nel precedente articolo, passeranno quando si vedrà il bambino sorridere.