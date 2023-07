Exploit rialzista per le azioni GVS che guadagnano circa il 5%: dove potrebbero essere dirette?

A fronte di un Ftse Mib che ha guadagnato solo lo 0,4% circa, abbiamo assistito a un exploit rialzista per le azioni GVS che guadagnano circa il 5%. Dopo una discesa ormai in corso da oltre quattro mesi, dove potrebbero essere dirette le quotazioni? La parola all’analisi grafica.

Punti forti e di debolezza del titolo

La maggior parte degli analisti che si occupano del caso raccomandano Buy o Overweight sul titolo. Inoltre il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione di circa il 25%. Inoltre, negli ultimi quattro mesi, il prezzo obiettivo medio degli analisti è stato ampiamente rivisto al rialzo. La visibilità relativa all’attività del gruppo appare relativamente buona date le stime generalmente concordi tra gli analisti.

Tra i punti deboli ricordiamo che il gruppo ha un rapporto debito/margine operativo lordo (EBITDA) relativamente elevato. Inoltre, la società paga pochi o nessun dividendo presentando quindi un rendimento basso o inesistente.

In termini di multipli di guadagno, il gruppo è tra quelli relativamente ben valutati dal mercato. Inoltre, l’azienda è altamente valorizzata se si considerano i flussi di cassa generati dalla sua attività.

Negli ultimi 4 mesi, poi, i profitti previsti dagli analisti che si occupano di GVS sono stati ampiamente rivisti al ribasso.

Infine, i prezzi obiettivo degli analisti che seguono l’azione, differiscono notevolmente tra loro. Ciò suppone una difficoltà nel valutare l’azienda e la sua attività.

Exploit rialzista per le azioni GVS che guadagnano circa il 5%: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo GVS (MIL:GVS) ha chiuso la seduta del 20 luglio a quota 5,50 €, in rialzo del 4,76% rispetto alla seduta precedente.

Ottima seduta per le azioni GVS che registrano la migliore performance tra le prime 100 aziende di Piazza Affari per capitalizzazione. Tuttavia, non è ancora possibile gridare vittoria. Come si vede dal grafico, infatti, ormai da mesi le quotazioni si stanno muovendo all’interno del trading range 5,27 € – 5,941 €. Solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

In particolare, un’accelerazione al rialzo potrebbe favorire lo sviluppo dei prezzi secondo lo scenario mostrato in figura.

