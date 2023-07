Leggere le nostre previsioni su queste pagine negli ultimi anni è stato come leggere in anticipo il futuro che poi si è avverato. Ogni tanto ci fa bene anche essere orgogliosi delle cose fatte bene, perchè rimarchiamo sempre anche quelle fatte male. Cosa attendere da ora in poi? Il Toro di Wall Street è vicino a una pausa di diversi punti percentuali. Vediamo quali potrebbero essere i motivi.

Il ciclo economico

Più volte abbiamo spiegato che i nostri studi delle serie storiche dal 1898 ad oggi ci fanno dire che:

in un regime di rialzo dei tassi, i mercati azionari continuano a salire, e fino a quando utili e tassi e inflazione si bilanceranno non ci dovrebbero essere pericoli di lungo termine. Questo non significa che di tanto in tanto non ci saranno ritracciamenti anche del 10/15 o 20%.

Le inversioni di lungo termine sui mercati si sono sempre formate dopo il primo taglio dei tassi. Al momento, come preventivato, alle porte sembra profilarsi una crescita moderata dell’economia (atterraggio morbido) e non una recessione come preventivato da molti.

Il Toro di Wall Street è vicino a una pausa di diversi punti percentuali

La seduta di contrattazione del 20 luglio si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

35.225,18

Nasdaq C.

14.063,31

S&P500

4.534,87.

Ieri è scaduto un setup mensile, e ritenaiamo che questo possa essere abbrivio a un ritracciamento di qualche giorno. I nostri oscillatori proprietari sono in ipercomprato e iniziano ad affollarsi divergenze negative.

Vedremo cosa accadrà oggi.

Cosa farà partire il ritracciamento?

Chiusure giornaliere inferiori ai seguenti supporti:

Dow Jones

34.425

Nasdaq C.

14.081

S&P500

4.489/4.463.

Le nostre previsioni annuali ritengono che stiamo entrando in una fase dove dal 4 agosto in poi potrebbero inziare delle vendite che porterebbero alla discesa dei prezzi di diversi punti percentuali fino alla prima decade di settembre.

Oggi è una giornata importante, di conferme o smentite su un imminente assestamento di qualche giorno. Il prossimo setup scadrà fra il 26 e il 27 luglio.

