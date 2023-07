Al termine di una seduta priva di sussulti, se si escludono i primi 20′ di contrattazioni in territorio negativo, le 3 peggiori azioni di giornata che si sono mosse in controtendenza sono state ERG, Inwit e STMicroelectronics che hanno perso tutte oltre l’1,5% a fronte di un Ftse Mib che ha guadagnato circa lo 0,4%.

Tra le 3 peggiori azioni di giornata che si sono mosse in controtendenza ERG è quella che ha fatto peggio: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo ERG (MIL:ERG) ha chiuso la seduta del 20 luglio a quota 27,32 €, in ribasso dell’1,73% rispetto alla seduta precedente.

Con la chiusura sotto quota 27,46 € potrebbero essersi create le condizioni per un’inversione ribassista che potrebbe svilupparsi secondo lo scenario ribassista indicato in figura dalla linea tratteggiata. Solo un pronto recupero di area 27,46 € potrebbe dare nuovo slancio ai rialzisti.

Per Inwit o si riparte subito al rialzo oppure si precipita al ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni Inwit (MIL:INW) hanno chiuso la seduta del 20 luglio in ribasso dell’1,70% rispetto alla seduta precedente a quota 11,595 €.

Come si vede dal grafico, negli ultimi mesi il supporto in area 11,6 € ha sempre offerto un ottimo punto di ripartenza per i rialzisti. La sua tenuta, quindi, potrebbe, per l’ennesima volta, favorire una ripartenza al rialzo. In caso contrario le quotazioni potrebbero accelerare al ribasso secondo lo scenario mostrato in figura.

STMicroelectronics è all’inizio di una fase ribassista? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo STMicroelectronics (MIL:STM) ha chiuso la seduta del 20 luglio a quota 46,23 €, in ribasso dell’1,49% rispetto alla seduta precedente.

Nuvole all’orizzonte per il titolo STMicroelectronics. Dopo avere segnato un nuovo massimo a cinque mesi, infatti, il titolo ha invertito al ribasso e adesso prende piede lo scenario indicato in figura. Una conferma in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera inferiore a 44,18 €.

Una chiusura giornaliera superiore a 46,374 €, invece, potrebbe favorire una nuova ripartenza al rialzo.

