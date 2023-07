Questo caldo ti dà alla testa? I 3 cappelli più belli dell’estate da usare per ripararsi dal sole cocente

Non sottovalutare la scelta di un buon cappello per proteggerti dal sole, fondamentale in questo periodo.

Molti di noi non indossano spesso un cappello o, addirittura, non ne hanno mai avuto uno. È un grande errore, soprattutto considerando il grande caldo di questi giorni. Le alte temperature del periodo attuale, infatti, possono provocare fattori di rischio molto elevati per la nostra salute. L’esposizione prolungata ai raggi solari è causa di diversi danni, come mal di testa o insolazione, senza contare gli effetti negativi sulla pelle, tra cui rughe e macchie cutanee. Per queste ragioni è molto importante munirsi di un buon cappello prima di uscire di casa o quando partiamo per le vacanze. Ma come si sceglie un cappello davvero idoneo a proteggerci? Ci sono diversi criteri da tenere in considerazione, dal materiale fino alle dimensioni.

Esiste, inoltre, un particolare che ci aiuterà a mantenere fresca la testa, e che dovremo ricercare nel prossimo cappello che acquisteremo. Ecco qual è.

Questo caldo ti dà alla testa? Devi indossare uno di questi 3 cappelli che ti proteggono dal sole

Il cappello è un elemento importante del nostro armadio, che ha una duplice funzione. Oltre a completare e valorizzare il nostro look, è molto utile per la sua funzione protettiva. Ma quali sono i modelli più utili per ripararsi dal sole? E quali criteri bisogna tenere a mente? Partiamo con il cappello Panama, un vero asso nella manica di chi vuole godersi momenti al sole riducendo di gran lunga i rischi.

Questo cappello, come tutti quelli a larga tesa, è un ottimo jolly, proprio grazie all’ampiezza della tesa. Quest’ultima, infatti, funge come da scudo di protezione per viso e collo, e quindi è l’ideale per le giornate più soleggiate.

Materiali naturali sì, ma a trama fitta

La maggior parte dei cappelli estivi è fatta con materiali naturali, come paglia, juta o rafia. Sono tessuti ottimi, che garantiscono una buona areazione della testa, ma l’importante è che siano a trama fitta. Solo in questo modo la nostra testa sarà realmente protetta dal sole. In tal caso, il cappello paglietta è perfetto per entrare subito in modalità vacanza, è ottimo per proteggere dal sole, senza però farci rinunciare allo stile.

L’areazione, poi, è garantita anche da quei piccoli buchi che vediamo su qualsiasi cappello con visiera. Questi fori, infatti, garantiranno una buona traspirazione e ci faranno sentire subito la testa più fresca. Ecco, quindi, un altro dettaglio che dovremo ricercare nel prossimo cappello che acquisteremo.

Un cappello che tutti ci invidieranno

Il terzo modello di cappello che potremmo pensare di indossare è quello conico in stile asiatico. Questo copricapo è tipicamente utilizzato dai coltivatori di riso che, lavorando nelle risaie, hanno bisogno di proteggersi dal sole. La comodità di questo cappello consta anche in una sorta di laccio, con cui si fissa il copricapo sotto il collo, e grazie a cui rimane fermo. Al suo interno, invece, è presente una fascia che lo tiene fisso sulla testa.

Anche questo è un modello di cappello davvero perfetto, che ci garantirà la protezione senza farci rinunciare allo stile. Questo caldo ti dà alla testa? Scegli subito il tuo prossimo cappello preferito, diventerà un ottimo compagno d’avventure!