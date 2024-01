Come proteggere la tua famiglia e garantire ai familiari un futuro economico sicuro

Proteggere la famiglia economicamente non solo è importante ma è anche un dovere. Ecco come garantire un futuro tranquillo ai nostri cari in caso di evento negativo e non compromettere tutto quanto costruito fino a quel momento.

La famiglia è uno dei beni più preziosi che abbiamo nella vita. Per questo, è importante proteggerla e garantirle un benessere finanziario. Ma come fare? Quali sono le migliori strategie per assicurare la tua famiglia e il tuo patrimonio? In questo articolo, ti daremo alcuni consigli utili su come proteggere economicamente la tua famiglia.

Perché proteggerla?

Proteggere la tua famiglia significa tutelare il suo benessere, la sua salute, la sua educazione, la sua casa e il suo stile di vita. Significa anche prevenire i rischi che possono compromettere il tuo reddito e il tuo patrimonio, come malattie, infortuni, decessi, disoccupazione, calamità naturali, furti, incendi, ecc.

Le polizze di assicurazioni possono essere uno strumento per proteggere la famiglia da possibili calamità. Esistono diverse forme di assicurazione che puoi stipulare per proteggere la tua famiglia e il tuo patrimonio. Sotto riportiamo le principali.

Come proteggere la tua famiglia con le diverse forme di assicurazione disponibili

Assicurazioni sulla vita. Garantiscono una somma di denaro in caso di morte o di invalidità permanente, a te o ai tuoi familiari beneficiari. Quelle temporanee durano per un periodo di tempo prestabilito, quelle a vita intera, durano fino alla morte dell’assicurato. Le assicurazioni sulla vita ti permettono di proteggere i tuoi cari da eventuali difficoltà economiche, di garantire il pagamento dei debiti, di finanziare i progetti dei tuoi figli.

Assicurazioni sanitarie. Sono quelle che coprono le spese mediche, ospedaliere, farmaceutiche, dentistiche, ecc. in caso di malattia o di infortunio, a te o ai tuoi familiari. Le polizze sanitarie integrative, si aggiungono al Servizio Sanitario Nazionale e contribuiscono alle spese sostenute. Le assicurazioni sanitarie permettono anche di accedere a servizi e prestazioni di qualità, di ridurre i tempi di attesa, di scegliere il medico e la struttura sanitaria preferita.

Altre due polizze da prendere in considerazione

Assicurazioni sulla casa. Proteggono dai danni che possono colpire la tua abitazione e il suo contenuto, causati da eventi come incendi, furti, allagamenti, terremoti, ecc. Possono essere patrimoniali, che coprono il valore della casa e dei beni in essa contenuti. Oppure di responsabilità civile, che coprono i danni che puoi causare a terzi con la tua casa.

Assicurazioni sul lavoro, che ti tutelano in caso di malattia, infortunio. Sono molto utili in caso di infortunio non grave, oppure in caso la malattia non venga contratta sul luogo professionale.

Abbiamo scoperto come proteggere la tua famiglia con le polizze assicurative classiche. Ma forse non sai che esistono polizze che pagano il mutuo della casa in caso di perdita del lavoro.