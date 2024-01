Azioni a Wall Street che sono salite vertiginosamente negli ultimi 5 anni: come le valutano oggi gli analisti?

+92,6% è la performance dall’1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2023. Le serie storiche dal 1898 ad oggi dicono che i mercati americani sono saliti in media dell’11% all’anno, mentre in questo caso la salità è stata del 18,52%. Un risultato straordinario. Quali sono le probabilità che in qualsiasi punto si investa la performance a 5 anni risulta positiva? Fra il 60 e il 75%. A 10 anni è del 90%, a 20 anni del 97,5%. Ora andremo a vedere azioni a Wall Street che sono salite vertiginosamente negli ultimi 5 anni. Prima però è corretto aprire una parentesi.

Lo stock picking è vincente?

Molti investitori sono alla ricerca della gallina dalle uova d’oro. Cercano titoli che possono decuplicare. Guardano ad esempio a Microsoft, Apple o Tesla che negli ultimi anni hanno registrato straordinarie performance. Ci sono stati però anche casi di fallimenti che hanno polverizzato interi patrimoni.

L’asset allocation ideale non è quella che vede comprare qualche titolo, per quanto la scelta sia altamente professionale, può accadere sempre l’impensabile. Quante persone anni fa avrebbero scommesso su Lehman Brothers poi miseramente fallita. E su altri colossi che sono crollati negli anni precedenti e poi futuri?

Scegliere un titolo significa rischiare alto rispetto a comprare un intero paniere.

Ora fatta questa premessa doverosa possiamo aggiungere anche un ulteriore aspetto. Ci sono titoli azionari che salgono più dell’indice ma anche altri che scendono rispetto a un indice che sale, e questo è anche un altro rischio.

Come notiamo investire in azioni annulla alcune statistiche che sono a favore dell’investimento ideale che vede comprare le Borse mondiali in base al PIL.

Azioni a Wall Street che sono salite vertiginosamente negli ultimi 5 anni: le valutazioni degli analisti come riportato dal sito Marketscreener

Nvidia Corp. è salita del 1.483,92%. Prezzo attuale intorno a 496 dollari. Il giudizio medio degli analisti (52) è Buy con target a 658,97.

Tesla del 1.123,99%. Prezzo attuale intorno a 249 dollari. Il giudizio medio degli analisti (42) è Accumulate con target a 237,10.

Advanced Micro Devices del 785,54%. Prezzo attuale intorno a 148 dollari. Il giudizio medio degli analisti (48) è Buy con target a 136,37.

