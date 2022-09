Adottare un cane è un’esperienza che ci può cambiare nel profondo e che certamente rivoluzionerà la nostra routine quotidiana. Il cane sarà nostro compagno quotidiano per anni a venire e un vero e proprio membro della famiglia. Per questo, è molto importante scegliere con attenzione il nostro amico quando andiamo al canile. Molte persone purtroppo prendono una decisione basata unicamente sull’aspetto, senza considerare altri elementi che sono fondamentali per costruire un rapporto sano e duraturo con il nostro nuovo amico. Vediamo quindi quali sarebbero i principali errori da non fare quando vogliamo adottare un amico a quattro zampe.

È un errore basarsi solo sull’età

Moltissimi proprietari vogliono adottare soltanto cuccioli. Un cucciolo viene considerato più semplice da educare e si pensa che con un cucciolo si costruirà un rapporto più stretto e profondo. In realtà non è affatto così. Educare un cucciolo potrebbe non essere per nulla semplice. Dobbiamo considerare il fatto che ciascun cane è un individuo e a volte, nonostante i nostri migliori sforzi, possono comunque insorgere dei problemi di comportamento. Che magari non erano prevedibili quando il cane era cucciolo e che poi potrebbero diventare molto difficili da correggere. Per questo, è consigliabile (soprattutto a chi adotta un cane per la prima volta) di scegliere un adulto. L’adulto infatti già manifesta il suo carattere ed eventuali problemi di comportamento.

Evitiamo questi 3 errori quando scegliamo un cane al canile

Il secondo errore da non fare è adottare un cane con troppa fretta e portarselo subito a casa prima di averlo conosciuto. Premuriamoci di passare del tempo con lui, di fare passeggiate insieme e anche qualche sessione di coccole. Prima di portare il cane a casa è fondamentale accertarsi di essere compatibili con lui. In genere i canili sono molto disponibili con gli aspiranti proprietari e gli operatori saranno contenti se ci offriamo di portare fuori il cane e fare una passeggiata insieme.

È un errore non accertarsi della compatibilità del cane col nostro ambiente domestico

Il terzo dei 3 errori da non fare è non considerare la compatibilità del cane con la nostra casa e con la nostra routine quotidiana. Se passiamo ogni giorno parecchie ore fuori casa, sarebbe bene adottare un cane più indipendente e che soffre meno la solitudine. Poi, se non siamo tipi atletici, non portiamoci a casa un cane che ha bisogno di correre e sfogarsi per diverse ore al giorno. Ancora, se abbiamo altri animali, ad esempio gatti, assicuriamoci che il cane ci vada d’accordo, e così via. Evitiamo questi 3 errori quando scegliamo il nostro cane, solo così potremmo assicurarci di trovare l’amico a quattro zampe perfetto per noi.

