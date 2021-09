Se abbiamo deciso di adottare un cucciolo per la prima volta, ci si pone davanti una domanda. Quale razza scegliere?

Ovviamente ogni cane ha il proprio carattere e la propria personalità, come gli esseri umani. Ma storicamente ciascuna razza è stata allevata per uno scopo ben preciso, e gli individui di quella razza tendono ad avere delle caratteristiche in comune.

Se ci stiamo domandando quale cane adottare, esistono delle razze che sono più indipendenti e testarde di altre, e che quindi dovrebbero essere lasciate agli esperti.

Sono queste le tre razze di cane più difficili da addestrare che non sono adatte ai principianti

In generale possiamo usare una semplice regola per capire quali razze non sono facili da addestrare. Le razze più antiche sono generalmente più ‘selvatiche’ e indipendenti, e quindi non amano particolarmente prendere ordini. Questo non significa che non siano compagni amorevoli e affettuosi, ma semplicemente che avremo più difficoltà a convincerli ad obbedire. Ecco le tre razze di cane più difficili da addestrare che non sono adatte ai principianti.

Basenji

Cane di taglia medio-piccola e dalle origini antichissime, il Basenji è una razza più unica che rara. Lo vediamo ritratto nei geroglifici degli antichi egizi, anche se la sua patria è più a sud, nel Congo e nel Sudan. Veniva utilizzato dai locali per la caccia, e come cane da compagnia. Ha una caratteristica particolare: il Basenji non abbaia, è un cane muto.

In compenso, è estremamente indipendente, si annoia facilmente e spesso non ha pazienza per l’addestramento. Meglio lasciarlo a chi se ne intende.

Shar Pei

Un’altra razza molto particolare, lo Shar Pei viene dalla Cina. Famoso per il suo mantello ruvido e grinzoso, il suo nome significa ‘pelle di sabbia’. Anche questa razza è molto antica. È un cane attivo, giocherellone, amichevole e affettuoso con tutta la famiglia. È anche un cane molto indipendente, che non ama le imposizioni, e che generalmente non è facile da addestrare con i comandi più difficili se siamo dei principianti.

Shiba Inu

Un altro cane orientale, lo Shiba Inu viene dal Giappone. Razza antichissima, agile e veloce, un tempo lo si utilizzava per la caccia, ma oggi è un cane da compagnia. È un cane fedele, affettuoso, attivo e molto intelligente. Forse anche per questo, è un vero incubo addestrarlo. Se vogliamo adottare uno Shiba, dovremmo rivolgerci a un educatore professionista.

Ricordiamo che i cani di tutte le razze richiedono attenzione, amore e disponibilità di tempo e di denaro. Non dobbiamo mai abbandonarli. Purtroppo alcuni padroni senza scrupoli abbandonano anche i cani di razza. In particolare di una razza: il maltese. Ecco perché il cane maltese è la razza più abbandonata da padroni senza scrupoli.