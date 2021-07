È importante prestare molta attenzione alla propria dieta. Ci sono alimenti che possono farci molto bene ed altri che, invece, sono pericolosi se non stiamo attenti. Lo staff di Proiezionidiborsa cerca sempre di aiutare i lettori a seguire buone abitudini alimentari. In un articolo precedente, ad esempio, abbiamo indicato che esiste una parte dell’albicocca poco conosciuta, ma che può farci molto male.

Oggi vediamo, invece, che ci sono dei cibi che è meglio lasciar perdere se abbiamo alcuni problemi di salute. Evitiamo di mangiare questi comunissimi alimenti se soffriamo di problemi al fegato.

I cibi a cui fare attenzione

Il fegato è un organo delicato, a cui bisogna fare attenzione, perché ha funzioni fondamentali per il nostro corpo. Aiuta nella coagulazione del sangue, nella produzione di energia, nello smaltimento di tossine e molto altro. Per questo, è importante sottoporsi a controlli regolari per assicurarsi che esso funzioni bene. Come al solito, ricordiamo che con l’avanzare dell’età queste analisi si fanno sempre più necessarie.

Se c’è qualcosa che non va e magari ci diagnosticano qualche disturbo, allora è fondamentale cambiare le nostre abitudini alimentari nel modo indicato dal medico.

Tra i cibi da evitare troviamo ovviamente gli alcolici, che affaticano il fegato. Queste bevande sono le più note per essere nemiche di quest’organo. Ci sono, però, anche altri alimenti problematici, come quelli che contengono molti grassi saturi. Tra essi troviamo salumi e formaggi, che dunque non sono l’ideale per chi ha problemi epatici.

Il cibo forse più sorprendente che può fare un male al fegato è il cioccolato. Questo è dovuto al contenuto di teobromina, che qualcuno conoscerà come serio nemico dei cani e che impedisce loro di mangiare, appunto, cioccolato. La teobromina può anche affaticare il fegato umano, quindi, se abbiamo una situazione epatica compromessa, stiamo attenti al suo consumo.