Quando si tratta di mettere cibo in tavola stiamo molto attenti a cosa facciamo. Infatti, sono tante le cose che dobbiamo considerare per tutelare la nostra salute.

Innanzitutto, abbiamo bisogno di misurare bene la nostra dieta. Non dobbiamo esagerare con i cibi malsani, anche se questi possono essere molto buoni. Dobbiamo, quindi, mantenere una dieta sana ed equilibrata. Allo stesso tempo, dobbiamo stare attenti, perché ciascun periodo dell’anno ha le sue particolarità. Ad esempio, d’estate dobbiamo scegliere più alimenti che ci tutelino dai colpi di calore, come indichiamo in questo articolo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Una delle regole d’oro, in ogni stagione, è quella di mangiare tanta frutta, perché ci tutela da moltissimi problemi. In estate uno dei frutti più popolari è l’albicocca, estremamente sana. Quello che, però, quasi nessuno sa, è che l’albicocca nasconde un pericoloso lato oscuro. Pochissimi sanno che mangiare questa parte dell’albicocca può essere addirittura letale.

Ecco di che cosa si tratta

Tutti sappiamo che all’interno dell’albicocca c’è un nocciolo. Quello che però è meno conosciuto è ciò che c’è dentro al nocciolo. Se infatti proviamo a romperlo come una noce, al suo interno troviamo un seme.

Questo seme si chiama armellina e ha proprietà molto particolari. Spesso viene usata in pasticceria a fini aromatici, a causa del suo sapore un po’ amarognolo. Tuttavia, ha anche un lato negativo da non sottovalutare.

Attenzione alle quantità

L’armellina, insomma, può essere mangiata, ma bisogna stare molto attenti alle dosi, perché contiene anche amigdalina. Questa sostanza forma acido cianidrico, da cui si ottiene il cianuro. Insomma, questo acido può essere estremamente pericoloso e 50 milligrammi di esso sono una dose letale.

Per fortuna, l’armellina ne contiene molto poco, ma in ogni caso è meglio evitare di mangiarla. Esagerando con questo alimento, si rischiano comunque effetti collaterali come nausea e vomito.

Pochissimi sanno che mangiare questa parte dell’albicocca può essere addirittura letale. Apriamo pure il nocciolo, scopriamo l’armellina, ma evitiamo di integrarla nella nostra dieta.