Evitiamo di avere la memoria del cellulare subito scarica e godiamoci la vita con queste accortezze

Il cellulare, o smartphone che si dica, è un utilissimo oggetto che ci semplifica di molto la vita. Se dobbiamo reperire con urgenza un famigliare o cercare la strada più breve per raggiungere la nostra meta, usiamo subito il cellulare. Grazie all’innovazione tecnologica, il cellulare è diventato sempre più indispensabile alla nostra vita quotidiana.

Tuttavia, non è tutto oro ciò che luccica, anche perché il cellulare rischia di farci perdere molto tempo. Ci sono addirittura molti italiani che passano svariate ore al giorno davanti al cellulare e la prima e l’ultima cosa che fanno in una giornata normale è guardare lo schermo del proprio smartphone.

La conseguenza diretta di ciò è vedere la batteria del cellulare scaricarsi molto velocemente. Ciò ci impedisce di usarlo proprio nel momento in cui ne avremmo davvero bisogno. Di conseguenza, evitiamo di avere la memoria del cellulare subito scarica grazie a dei trucchi che ci aiutano ad usarlo ragionevolmente.

Piccoli trucchi

La prima cosa da fare se vogliamo cercare di usare il cellulare il meno possibile e quindi di goderci la vita è disattivare le notifiche. Infatti, ogni volta che ci arriva una mail, che qualcuno ci commenta una foto su Instagram o su WhatsApp il nostro telefonino si illumina. A volte suona anche, proprio per farci fare attenzione a cosa ci è arrivato. Il problema è che per fare attenzione a ciò che ci arriva smettiamo di concentrarci su cosa effettivamente stiamo facendo. Perdiamo dunque di concentrazione e usiamo il cellulare, scaricando quasi inutilmente la batteria.

Togliendo le notifiche e impegnandoci a controllare il cellulare ogni sole due ore risolviamo già in parte il problema. Potremmo lasciare le notifiche e la suoneria solo per le chiamate, che di solito sono le cose più urgenti e importanti che ci arrivano.

Un altro trucco a cui in pochi pensano è quello di mettere in bianco e nero lo schermo. L’assenza di colori ci rende molto più noiosa l’interfaccia del telefonino e quindi ce lo fa posare molto prima.

Evitiamo di avere la memoria del cellulare subito scarica e godiamoci la vita con queste accortezze

Un’altra opzione per riuscire a far durare di più la batteria del telefonino e scegliere, per qualche ora al giorno, di applicare la modalità aereo. Infatti, la modalità aereo ci scollegherà da ogni connessione dati impedendo a tutte le applicazioni che hanno bisogno di rete di funzionare.

Se questa opzione sembra troppo drastica, possiamo optare per una più leggera ma decisa scelta: eliminare i social dal telefono. Tra l’altro, pare che eliminare i social network dal cellulari sia proprio uno dei buoni propositi del 2022 di moltissime persone.

