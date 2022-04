Se immaginiamo a come era la nostra vita prima dell’avvento degli smartphone, ci sembra siano passate quasi delle ere.

Quando partivamo per un viaggio lungo, ci portavamo in macchina le famose guide della Michelin o dell’ACI, per fare qualche esempio.

La pizza la ordinavamo al telefono e conoscevamo anche il nome di chi ce la portava in motorino a casa. Le camere d’albergo le prenotavamo o in agenzia viaggi o chiamando direttamente la struttura che preferivamo da una ricerca sulle pagine gialle.

Insomma, la nostra vita è cambiata moltissimo grazie alle applicazioni, ma ci sono alcuni aspetti a cui dovremmo porre maggiore attenzione.

Infatti, ci sono alcune app che, salvando direttamente tutti i file che riceviamo, possono sia intasare la memoria del nostro cellulare sia rallentarlo notevolmente.

Grazie ad alcuni accorgimenti, però, potremmo dire basta a smartphone lenti con memoria piena per colpa di alcune applicazioni tra cui WhatsApp.

Dividere bene il lavoro dalla vita personale

Alcuni pensano che WhatsApp sia l’unica causa dell’intasamento dei nostri telefonini. Anche se vedremo in seguito come fare per eliminare quest’eventualità, dobbiamo ricordarci che sono tante le applicazioni che salvano dati sul telefonino.

Una a cui non pensiamo mai è quella delle e mail, che spesso apriamo anche sul nostro telefonino. Quando scarichiamo un documento come, ad esempio, un rendiconto o una pagina Excel, la memoria del nostro telefonino si riempie piano piano.

Se poi ci dimentichiamo di cancellare i file, il telefonino prima o poi andrà molto lento. Il consiglio, dunque, è quello di non aprire più le mail di lavoro il telefonino e, anzi, farlo solo in orario lavorativo e sul computer.

Basta a smartphone lenti con memoria piena per colpa di WhatsApp e altre applicazioni o foto e video

Per quanto riguarda WhatsApp, invece, c’è una procedura che dobbiamo svolgere per impedire che video, audio e foto si salvino automaticamente sul cellulare.

Bisogna andare nelle impostazioni, premere chat e poi salva rullino foto. Possiamo deselezionare quest’ultima opzione per evitare che le foto e i video si salvino automaticamente.

Passaggio molto simile per gli audio che vanno anch’essi deselezionati.

Inoltre, altra buona cosa da fare è cancellare le varie foto che abbiamo fatto e che non ci piacciono. In questo modo, risparmieremmo molti soldi evitando di comprare spesso nuovi telefonini perché i vecchi sono troppo lenti.

