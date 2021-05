Il trucco d’estate sotto il solleone può farci degli scherzetti. Il nostro viso può all’improvviso essere colpito da una sorta di effetto panda. Con il nero del mascara o dell’eyeliner che si spande in basso sotto gli occhi. Ma noi eviteremo per sempre che il nostro trucco sugli occhi si sciolga d’estate con questi tre consigli pratici già testati sui volti noti dello spettacolo.

Cosa evitare

Tanto per iniziare durante le ore diurne almeno dobbiamo evitare ombretti glitterati che possono far irritare gli occhi e generare qualche lacrimuccia.

Meglio ricorrere a più strati leggeri che ad uno intenso e scintillante. Esistono le soluzioni waterproof ma non sempre si rivelano utili allo scopo.

Usiamo il primer

Utilizzeremo il primer occhi sulla palpebra inferiore e un poco anche in quella inferiore.

Questa piccola attenzione ci consente di evitare che il trucco si sedimenti nelle pieghe. Il primer tiene la pelle idratata ma non la unge. Quindi riduce di molto l’effetto impasto-poltiglia che potrebbe innescarsi con la calura estiva.

Ombretto in polvere

È preferibile usare ombretti in polvere. Di solito reggono meglio il sudore. Procediamo con le sfumature che vogliamo creare usando il pennello da ombretto.

La stratificazione leggera di colori differenti in polvere è preferibile ad un ombretto solo. Soprattutto l’ombretto in crema o glitter, può farci rischiare.

Mascara

Intanto va precisato che se la zona occhi è grassa anche il mascara waterproof potrebbe non fare miracoli. Perché resiste all’acqua ma non agli oli che produce la pelle.

Molte truccatrici che si occupano del make up delle celebrity suggeriscono di mettere il mascara sulle sopracciglia inferiori.

Inoltre consigliano il tubing mascara che è una formulazione particolare. Crea una copertura leggera sulle ciglia inferiori in modo da non far assorbire il grasso della pelle. Il limite di questo prodotto consiste nella maggiore leggerezza, dura meno, quindi, e non dà volume. Ma non crea l’effetto panda. Pertanto merita di essere considerato.