I cavi bianchi sono una vera e propria maledizione per quanto facilmente si sporchino. Non passa una settimana dal loro acquisto che già hanno perso la colorazione originale, diventando grigi per le macchie di polvere. C’è però una buona notizia. È, infatti, grazie a questi semplici ed efficaci rimedi fatti in casa che possiamo far riacquistare ai nostri alimentatori il loro aspetto originale. Diamo ai cavi del caricabatterie di smartphone e computer una nuova vita con questi semplici rimedi per pulirli da macchie e sporco.

Da evitare

La lavatrice non è una soluzione. L’acqua e le forti temperature potrebbero danneggiare irrimediabilmente i cavi o, in casi peggiori, apportare danni al dispositivo per residui di detergenti. Ciò che ci interessa pulire è la gomma esterna che li riveste ed è decisamente meno rischioso e più efficace farlo a mano. Basterà armarci di alcuni prodotti comunissimi in casa e passare all’azione per avere dei risultati immediati. Una precauzione importantissima è quella di controllare se la guaina esterna è strappata in qualche punto, ovvero se i cavi interni sono visibili all’esterno. In questo caso è necessario cambiarlo con uno nuovo, c’è poco da fare.

Il dentifricio

Sbianchiamo i cavi come fossero i nostri denti e no, non è uno scherzo. Per prima cosa prendiamo un pezzo di stoffa e mettiamo su questo del dentifricio. Dopo di che passiamolo lungo tutto il cavo delicatamente, ripetendo il passaggio nei punti più sporchi. Al ché, con altra stoffa o con un panno in microfibra imbevuto d’acqua ripassiamo delicatamente per rimuovere ogni residuo, fino a quando il cavo non ritornerà bianco.

Alcool

Altra carta conosciuta è l’alcool isopropilico. Prendiamo un panno in microfibra pulito e bagniamolo con un po’ d’alcool. Dopo di che passiamo delicatamente questo lungo il cavo fino a quando lo sporco non sarà andato via. Entrambi i metodi potrebbero fare al caso nostro e i prodotti usati sono piuttosto comuni. L’applicazione, d’altronde, non richiede grossi sforzi e con poco potremmo risolvere un problema comune a tutti. Diamo ai cavi del caricabatterie di smartphone e computer una nuova vita con questi semplici rimedi per pulirli da macchie e sporco. Per chi fosse interessato esiste una soluzione infallibile per dare nuova vita a qualunque PC vecchio o lento.