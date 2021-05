Abbiamo caricato la nostra lavastoviglie, inserito il detersivo e avviato il programma. Sembra tutto normale, sentiamo la pompa che carica l’acqua. E quasi ci dimentichiamo di averla avviata. Ma dopo un po’ di tempo, torniamo in cucina. E di colpo iniziamo a sentire strani rumori. Colpetti e tintinnii che non avevamo mai notato. Sale un po’ di panico e pensiamo di aver rotto la lavastoviglie! Ma prima di pensare al peggio, potrebbe esserci un altro motivo. Forse abbiamo fatto questo errore molto comune.

Quelle più recenti sono molto silenziose

Prima di capire se si tratta solo di un errore è importante considerare una cosa. Gli anni che ha il nostro elettrodomestico e il tipo di rumore. Se la nostra lavastoviglie è un po’ datata è probabile che sia più rumorosa. Se sentiamo dei brusii forse è solo lo scarico dell’acqua. Magari è il caso di controllare il girante della pompa. Sarà un po’ otturato, ma nulla di preoccupante. Per pulirlo meglio seguire le istruzioni del costruttore. Anche perché si trova sotto il filtro.

Se sentiamo questo rumore quando la lavastoviglie è in funzione è probabile che si tratti solo di questo errore comune

Ma se il rumore che sentiamo è qualche colpetto ogni tanto. Oppure il rumore di cose che si scontrano, ecco di cosa si tratta. Abbiamo caricato male la lavastoviglie. Già, sicuramente il manico di una padella, o una teglia messa in posizione obliqua. E quindi il braccio irroratore ha difficoltà a girare. In fondo non è altro che una sorta di spazzola con degli ugelli che spruzzano l’acqua. Ed è rotante, quindi è normale che possa trovare qualche ostacolo. Come fare per evitare che succeda? Basta un solo gesto. Quando i cestelli sono in posizione, facciamo girare l’irroratore. Se vediamo che qualcosa lo blocca, riposizioniamolo e via. Così la nostra lavastoviglie non farà più rumore e soprattutto laverà tutto alla perfezione!

Ecco quindi, se sentiamo questo rumore quando la lavastoviglie è in funzione è probabile che si tratti solo di questo errore comune. Per avere sempre stoviglie splendenti, caricare l’elettrodomestico nel modo giusto è importante. E se non sappiamo bene come fare, basta seguire questa pratica guida. Come caricare la lavastoviglie per avere sempre piatti e bicchieri splendenti.